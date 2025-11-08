الاتحاد الدولي يعتمد استضافة مونديال القوة البدنية 2026 بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة



أعرب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن سعادته لاستضافة الإمارات للنسخة المقبلة لبطولة العالم للقوة البدنية 2026، والتي ستقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في يونيو من العام المقبل، بعد قرار منح الاتحاد الدولي حق استضافة الفجيرة للمونديال، مثمناً رؤية اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لاستضافة وتنظيم الحدث العالمي، مؤكداً أن اللجنة المنظمة ستحرص على أن تقدم نسخة مثالية واستثنائية من جميع الجوانب، خصوصاً أن إمارة الفجيرة سباقة باستضافة وتنظيم البطولات الكبرى، لما تضمه من بنية تحتية رفيعة المستوى. وأوضح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية باشر استعداداته بشكل مبكر، وسيكون جاهزاً قبل انطلاقة البطولة بوقت كافٍ.



جاء ذلك خلال تفقد وفد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوة البدنية، برئاسة الألماني ديتمار وولف، نائب رئيس الاتحاد الدولي، للاستعدادات الجارية من أجل استضافة وتنظيم بطولة العالم، بحضور الأسترالي بيوتر هو، سكرتير تنظيم البطولات، والإيراني فرشاد سلطاني، رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومحمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وفيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد بن ناصر، ممثل وزارة الرياضة في المنطقة الشرقية، وعبدالمجيد يزبك، السكرتير الفني.

وقال محمد المري: الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية: نطمح لأن يكون المونديال المقبل مميزاً في جميع الجوانب ولدينا الخبرة التنظيمية الكافية لإدارة الحدث العالمي بشكل مميز، اذ سبق لنا تنظيم العديد من البطولات منها بطولة العالم وبطولتين لآسيا في وقت سابق في دبي وطموحنا دوماً مواصلة التميز، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي يثق بشكل كبير في امكانيات اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام على تنظيم نسخة مثالية وزيارته لموقع البطولة لتأكيد رؤيته في تلك الثقة.





بدوره، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي أن البطولة استثنائية، لأنها ستشهد مشاركة أكثر من 1000 رياضي من 146 دولة في العالم، متمنياً أن تستضيف دولة الإمارات النسخة المقبلة من بطولة آسيا 2027، في حين ثمن نائب رئيس الاتحاد الدولي جهود اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في الاستعداد المميز لاستضافة الحدث العالمي.