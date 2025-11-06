نجاح كبير لـ«دولية الفجيرة للتنس»



توج منتخب الأردن بكأس النسخة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للتنس، والتي نظمها بنجاح كبير نادي الفجيرة للتنس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وذلك بعد فوزه على قطر (2-0) في المباراة النهائية ، ونال منتخب إيران المركز الثالث، وقام عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، بتتويج الفائزين بالألقاب.



وهنأ ناصر المرزوقي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مؤكداً أن بطولة الفجيرة الدولية للمنتخبات فتحت صفحة جديدة بنوعية البطولات التي يشرف على تنظيمها اتحاد التنس، وهي إضافة جديدة لنادي الفجيرة للتنس ونقطة تحول من خلال الجهود التي تم بذلها في تطوير رياضة التنس ونشر ثقافتها، مؤكداً أن النتائج التي أفرزتها البطولة سيتم تقييمها بشكل مستفيض وبما ينعكس على تطوير لاعبي منتخب الإمارات نحو الأفضل.



وأكد عبدالغفور بهروزيان أن المستويات الفنية التي قدمها لاعبو المنتخبات المشاركة كانت قوية وممتعة، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات والدور نصف النهائي، ما يؤكد الطموح العالي للمنتخبات التي شاركت في الحدث بعد أن قدمت أفضل المستويات طوال أيام البطولة، وأشاد بالجهود التي يبذلها اتحاد التنس والتي وصفها بالمشرفة والمميزة، وأن نادي الفجيرة للتنس يتطلع لاستثمارها في المستقبل نحو واقع تنافسي أفضل وبما يخدم تنس الإمارات.



وعبرت هانية ريكي، مديرة نادي الفجيرة للتنس الأرضي، عن سعادتها باستضافة البطولة ووجود نخبة من اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات والأجواء الرياضية والمجتمعية التي شهدتها المنافسات، وأكدت أن دعم اتحاد التنس للبطولات والفعاليات التي تقام في نادي الفجيرة للتنس أسهم بشكل بارز في استقطاب الرياضيين تمهيداً لنقلة نوعية أفضل في المستقبل.