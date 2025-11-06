مركز «القافلة الرياضية» يسعد الأطفال بمشاركة خاصة في تحدٍ للياقة



أسعد مركز «القافلة الرياضية» التابع لمجلس الرياضيين في شرطة دبي الأطفال بمشاركة خاصة في «تحدي دبي للياقة 2025» في دورته التاسعة، وذلك عبر فعاليات نظمها لهم في نادي ضباط شرطة دبي، حيث يوجد مقر المركز الرئيسي.



وشارك الأطفال في الفعاليات الرياضية البسيطة، التي خصصت لهم، بحضور الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، والموظفين والمدربين.



الجدير ذكره أن مركز القافلة الرياضية في نادي الضباط معتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويشارك في «تحدي دبي للياقة 2025» بأنشطة وفعاليات، بالتعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية.