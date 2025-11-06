دبي تستضيف منتدى «النزاهة الرياضية» بمشاركة قيادات دولية



تستضيف دبي يوم 12 نوفمبر الجاري «منتدى النزاهة الرياضية - آسيا»، الذي ينظمه التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA)، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومركز ISEZA في «ون سنترال» بدبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء من مجالات الرياضة والحكومة وقطاع الأعمال.



ويشكل المنتدى المحطة الافتتاحية لإطلاق فرع «سيغا آسيا دبي»، ويهدف إلى مناقشة مستقبل النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في الرياضة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة في القطاع الرياضي.



ويعد التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA) أكبر ائتلاف مستقل متعدد الأطراف على مستوى العالم يعنى بالنزاهة الرياضية، ويضم في عضويته منظمات رياضية وحكومية وتجارية ومجتمعية، ويعمل على حماية القيم الجوهرية للرياضة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والاستدامة.



ويتقدم المشاركين في المنتدى إيمانويل ماسيدو دي ماديروس، الرئيس التنفيذي العالمي للتحالف، وأحد أبرز القادة في مجال حوكمة الرياضة، حيث شغل مناصب بارزة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب تأسيسه ورئاسته لرابطة الدوريات الأوروبية المحترفة.