نخبة المواهب تتألق في بطولتي تنس الطاولة والغولف في ألعاب مدارس دبي





اختتمت منافسات بطولتي تنس الطاولة والغولف ضمن دورة مايديا لألعاب مدارس دبي 2025-2026، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبالشراكة مع إي إس إم الشريك التشغيلي للبطولة.



ويشهد موسم 2025-2026 مشاركة أكثر من خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة، يتنافسون في خمس وعشرين رياضة عبر أكثر من مئة يوم من الفعاليات، ما يجعلها أكبر مبادرة رياضية مدرسية في إمارة دبي، تعكس روح التميز والشراكة المؤسسية في دعم الأجيال القادمة من الرياضيين.



وجاءت المنافسات في أجواء مفعمة بالحماس والروح الرياضية، لتؤكد مجدداً نجاح المبادرة في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها، وشهدت بطولة تنس الطاولة، التي أقيمت في مركز دانوب وورلد الرياضي، مشاركة واسعة من مدارس دبي، حيث تنافس 231 طالباً وطالبة من 30 مدرسة في أكثر من 500 مباراة موزعة على ست فئات عمرية للذكور والإناث.



وأظهرت المواجهات مستوى فنياً مرتفعاً يعكس جودة التدريب والتأهيل الرياضي في مدارس دبي، ففي فئة تحت 13 سنة تألقت الطالبة آرادهيا بادهيراجا من مدرسة جيمس نيو ميلينيوم لتحرز المركز الأول، تلتها إيشـيكا غوبيناث من مدرسة كامبريدج الدولية في المركز الثاني، فيما جاءت أنوشكا راجيش ناير من مدرستنا – مدرسة جيمس الإنجليزية في المركز الثالث.



أما في منافسات الأولاد فقد حقق راغاف أغاروال من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي المركز الأول، وجاء إيزان محمد من المدرسة الهندية الدولية في واحة دبي للسيليكون ثانياً، وفيفان فينود داراك من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي ثالثاً.



وفي فئة تحت 15 سنة واصلت الطالبات تألقهن بفوز ناندانا سانديب من المدرسة الثانوية الهندية بالمركز الأول، تلتها سيدهي أغاروال من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي في المركز الثاني، وإيشـيكا روشـان من المدرسة الثانوية الهندية في المركز الثالث. وعلى صعيد الذكور توج أكشاج كومار من مدرسة كريدنس الثانوية بلقب الفئة، فيما حل دروف بهات من المدرسة الثانوية الهندية ثانياً، وآريان وادوا من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي ثالثاً.



أما في فئة تحت 17 سنة فقد أحرزت ديكشا نافين من المدرسة الثانوية الهندية المركز الأول، تلتها شريا جوشي من المدرسة الهندية الدولية في واحة دبي للسيليكون بالمركز الثاني، وبهارغافي ذافالا من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي بالمركز الثالث. وفي فئة الأولاد تألق روبين ألكسندر من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي ليحرز اللقب، وجاء زميله داكش بالدافا ثانياً، وجويل سايمون توماس من المدرسة الثانوية الهندية ثالثاً، وسط منافسات قوية عكست مهارة اللاعبين الصغار، وروحهم الرياضية العالية.



كما اختتمت بنجاح بطولة الغولف، التي أقيمت ضمن الدورة ذاتها في نادي إيلز العالمي، بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف الشباب، الذين تم اختيارهم وفق تصنيفات اتحاد الإمارات للجولف. وفي فئة المرحلة الابتدائية تألقت الطالبة بينتي دبليو من مدرسة الصفا كوميونيتي، محققة 51 نقطة لتنال المركز الأول، وتسجل واحدة من أعلى الدرجات في تاريخ الدورة، تلتها آودهان إف من مدرسة جيمس فيرست بوينت في المركز الثاني، ومورغان تي من مدرسة كينجز دبي في المركز الثالث.



أما في فئة المرحلة الثانوية فقد فرضت كلية برايتون هيمنتها على المنافسات بحصولها على المركزين الأول والثاني عبر اللاعبين راليف إن وتوماس دبليو، فيما جاءت لارا بي من مدرسة الشويفات الدولية في المركز الثالث، وسط أجواء تنافسية مميزة أظهرت القدرات العالية للاعبين الصغار ومستوى التطور، الذي بلغته رياضة الغولف في مدارس دبي.



وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن الدورة تمثل منصة رائدة لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة في المدارس، وقال: «سعداء بالمشاركة الواسعة والمستوى المتميز، الذي أظهره طلبة المدارس في مختلف البطولات، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات التعليمية بالرياضة ودور مجلس دبي الرياضي في تمكينها. ونؤكد حرصنا على دعم الفعاليات التي تعزز الممارسات الصحية، وتبني جيلاً رياضياً قادراً على المنافسة، خصوصاً داخل المدارس، التي تعد نواة المستقبل الرياضي في دبي».



كما أوضحت باريس لي، المديرة العامة لشركة مايديا للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دعم الشركة للدورة يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة في بناء الشخصية وتحفيز روح الإبداع لدى الشباب، مؤكدة أن المبادرة تجسد التزام القطاع الخاص بمساندة الأهداف المجتمعية والرياضية في دبي.



من جانبه، قال ماركو فوكالي، المدير التجاري في المؤسسة التعليمية الرياضية: «شهدنا أداء مبهراً ومواهب تستحق الرعاية والدعم. النمو المتزايد في المشاركة يعكس نجاح التعاون بين مجلس دبي الرياضي والمدارس في بناء بيئة رياضية محفزة وآمنة للطلاب».



وتحظى ألعاب مدارس دبي ميديا بدعم عدد من الشركاء والرعاة، من بينهم شركة سيارات فولكسفاغن – النابودة، وكريم، والمراعي، ومياه العين، وكلايف للإنتاج الإعلامي، في حين تتولى المؤسسة التعليمية الرياضية مهام التشغيل والإشراف الفني والتنظيمي.