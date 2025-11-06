اتحاد الموانع يبدأ تنفيذ خطته الاستراتيجية بالتعاون مع «أربيان وورير»





في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو بناء شراكات رياضية مستدامة وقع اتحاد الإمارات لرياضة الموانع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «أربيان وورير»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية، وتطوير رياضة الموانع في الدولة.



وجرت مراسم التوقيع في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة الموانع، حيث وقع الاتفاقية كل من: علي خالد بن زايد الفلاسي، رئيس لجنة المسابقات والتسويق، ونيوكولاس كارترايت، الرئيس التنفيذي لأربيان وورير، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.



وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على توطيد أواصر التعاون المؤسسي، وتفعيل المبادرات الرياضية، التي تسهم في بناء قاعدة مجتمعية قوية لممارسة رياضة الموانع، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في دعم الرياضة المجتمعية والاحترافية.



وأكد عبدالرحمن أبو الشوارب أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في إطلاق مسيرة الاتحاد وتنفيذ خطته الاستراتيجية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تطوير رياضة الموانع في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس إيجاباً على توسيع قاعدة عدد الممارسين للرياضة، ما يساعد على تشكيل منتخبات الدولة للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وفقاً لتوجهات واستراتيجية وزارة الرياضة، كما يضمن ارتفاع مستوى جودة تنظيم فعاليات الموانع، مشيراً إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في تطوير الرياضات الحديثة.



من جانبه أعرب نيوكولاس كارترايت عن تطلعه إلى تنفيذ مشاريع رياضية تطويرية نوعية مبتكرة تحت مظلة الاتحاد، تسهم في ترسيخ مكانة رياضة الموانع على المستويين المحلي والدولي.



وتنص المذكرة على إطلاق برامج تطويرية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية مشتركة وبطولات نوعية تحت إشراف الاتحاد، بما يعزز من جودة التنظيم، ويحقق الأثر الرياضي والمجتمعي المنشود.