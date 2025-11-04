كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 تختتم منافساتها بالعين



اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمدينة العين التي احتضنتها إمارة أبوظبي برعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 38 دولة، وذلك بمقر نادي العين الفروسية وللرماية والغولف.



في مسابقة الفردي للبندقية 50 متراً سكتون وضعية الراقد الفئة SH1 - مختلط فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية البطل أتيديت إنتانون من تايلاند محققاً 250 نقطة، وجاء البطل خوان أنطونيو سافيدرا رينالدو من إسبانيا في المركز الثاني والميدالية الفضية محققاً 248.4 نقطة، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب البطل لاندون كينيث روغيرا من الولايات المتحدة محققاً 225.4 نقطة.

وفي مسابقة الفردي للبندقية 50 متراً سكتون وضعية الراقد الفئة SH2 - مختلط للفردي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية البطل إتيبات مانيجاك من تيلاند محققاً 248.9 نقطة، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية البطل فلاديمير تشينتشارولي من جورجيا محققاً 248.3 نقطة فيما فاز البطل جوزيف باتشر من النمسا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.



في ختام المنافسات احتلت الهند المرتبة الأولى في البطولة برصيد 18 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتين، وقفزت تايلاند إلى المرتبة الثانية بـ11 ميدالية متنوعة 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، بينما تراجعت دولة الإمارات إلى المرتبة الثالثة بتحقيقها 9 ميداليات 5 ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وقام ناصر يوسف الزعابي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي يرافقه عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين.



وأعلن عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنافسات البطولة عن استضافة مدينة العين لكأس العالم للرماية البارالمبية في ديسمبر من العام المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والخمسين وذلك بناءً على طلب تلقته اللجنة المنظمة وهيئة زايد لأصحاب الهمم من لجنة الرماية باللجنة البارالمبية الدولية.

وتوجه بالشكر إلى سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية الإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لدعم سموه الكريم ورعايته للبطولة، والشكر لكافة المسؤولين بالمجلس على تعاونهم المثمر مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، كما شكر كافة المؤسسات والشركات الداعمة والراعية للبطولة على مساهماتهم مع الهيئة لإنجاح الحدث.



وقال عبدالله الكمالي: الحمد والشكر لله على نجاح البطولة بشهادة اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية، وأعضاء الوفود المشاركة من كل دول العالم، وقدم التحية لكافة الجهات التي وقفت وراء استضافة منافسات البطولة، وتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية بتنظيم نموذجي يشهد له الجميع، مقدماً الشكر إلى الاتحاد الدولي على الثقة الممنوحة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي ولهيئة زايد لأصحاب الهمم لاستضافة هذه البطولة العالمية.

شكر الشركاء والرعاة

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الراعية التي تدعم وترعى البطولة، وتسهم بشكل كبير في نجاح كافة الفعاليات التي تنظمها هيئة زايد ولا سيما الرياضية منها، دائرة تنمية المجتمع، ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للهيئة، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، ودائرة البلديات والنقل بلدية العين، إلى جانب شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأغذية، وشركة الفوعة للتمور، ومياه العين، ومزارع العين، تقديراً لدورهم في دعم البطولة وإنجاحها.