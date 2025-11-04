دبي تستضيف سباق التتابع العالمي «هود تو كوست» لأول مرة في الشرق الأوسط



تستضيف دبي سباق التتابع العالمي الشهير «هود تو كوست»، المعروف عالمياً باسم «أمّ سباقات التتابع»، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من مجلس دبي الرياضي، 10 يناير 2026، بمنطقة محمية المرموم الصحراوية، ويمتد لمسافة أكثر من 100 كيلومتر. ويهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي وتشجيع أسلوب حياة نشط وشامل عبر الرياضة والتحمّل والعمل الجماعي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني htcdxb.pacex.ae/race-info، ويستمر حتى 10 ديسمبر 2025، متيحاً المشاركة أمام جميع فئات المجتمع من أندية الجري وفرق الشركات والمجتمعات والعائلات والأصدقاء، بالإضافة إلى الفرق الدولية من أمريكا والصين، عبر تشكيل فرق تضم من 3 إلى 5 عدائين ترافقهم مركبة دفع رباعي واحدة.



سيجتاز المشاركون مساراً يمتد داخل محمية المرموم الصحراوية الطبيعية، ليجسّد التزام دبي بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة، ويتضمّن المسار المرور عبر بحيرة الفلامنغو وبحيرات القدرة والكثبان الذهبية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وصولاً إلى خط النهاية بين مشاهد الحياة البرية والمناظر الطبيعية المميزة، وسيستمتع العدّاؤون بمشاهدة الحيوانات النادرة ومنها غزال الريم، والدّماني، والمها العربي.

تنضم دبي إلى عائلة سباق «هود تو كوست» العالمي الذي انطلق للمرة الأولى في ولاية أوريغون الأمريكية عام 1982، وأصبح منذ ذلك الحين أكبر وأشهر سلسلة سباقات تتابع في العالم، بمشاركة تتجاوز 80 ألف عدّاء سنوياً، وحقق نجاحاً كبيراً في كل من الصين وأوروبا.



يأتي تنظيم سباق «هود تو كوست - دبي» في إطار الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وترسيخ النشاط البدني كأسلوب حياة دائم، وتعزيز المجتمعات الصحية والنشطة.

كما يتماشى الحدث مع الأجندة الاجتماعية لدبي 33 والأجندة الاقتصادية D33، اللتين تسعيان إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة دبي بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل.

قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: جاهزية دبي لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية وتطور المدينة المستمر في مختلف القطاعات وفق أعلى المعايير الدولية. وأضاف حارب: يسرنا أن تستضيف دبي هذا السباق العالمي، الذي يتحدى فيه المتسابقون قوة تحملهم بالجري على أجمل الرمال في محمية المرموم الطبيعية من أجمل المحميات الطبيعية التي يولي المجلس لها اهتماماً خاصاً، فهي تحظى بأهمية خاصة في أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، بهدف الترويج لها وتوعية الجمهور والرياضيين بالإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المحمية، حيث تعد البيئة الأنسب لاستضافة هذه النوعية من البطولات.



ويأتي إطلاق السباق بالتزامن مع «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تأكيداً على أهمية المساحات الشاملة التي تعزز روح التعاون والانتماء والتجربة المشتركة. ويهدف الحدث إلى جمع المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات والخلفيات الثقافية ضمن تجربة رياضية فريدة تسهم في بناء جسور التواصل المجتمعي.

سيسهم سباق هود تو كوست – دبي في دعم منظومة السياحة الرياضية في الإمارة، من خلال جذب المشاركين والجماهير من داخل الدولة وخارجها، بما يعزز الحركة الاقتصادية والسياحية عبر زيادة نسب الإشغال الفندقي والإنفاق في قطاعات الضيافة والتجزئة والمطاعم، وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة في مجالات التنظيم واللوجستيات والخدمات المساندة، ورفع مكانة دبي عالمياً كونها وجهة للفعاليات الرياضية المجتمعية المستدامة، وتشجيع الزيارات المتكررة والإقامات الطولى من خلال برامج سياحية وتجارب مجتمعية متكاملة.



يُقام السباق برعاية إكس دبي «XDubai» راعياً رئيسياً، وبشراكة استراتيجية مع بطولة السلم، وتنظيم مجموعة باكس سبورتس، وبدعم من شركة نظامي لتنظيم الفعاليات، وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي. ويسعى الشركاء إلى ترسيخ السباق كونه فعالية رئيسية ضمن أجندة السياحة الرياضية في دبي، مع تقديم تجربة تنظيمية عالية الجودة وفرص تفاعل مجتمعي مميزة.