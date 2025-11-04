دليلك الرقمي لتحدي دبي للياقة 2025.. 16 تطبيقاً شريكاً لدعم رحلتك في تحدي 30×30



مع انطلاق تحدي دبي للياقة 2025، تنضم مجموعة من 16 تطبيقاً متخصصاً في اللياقة والعافية إلى قائمة شركاء التطبيقات للمبادرة، لتوفر دعماً رقمياً للمشاركين في رحلتهم الممتدة من 1 إلى 30 نوفمبر، من خلال تتبّع تقدمهم، وتعزيز دافعهم، ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من تجربة التحدي.

سواء كنت ترغب في تتبّع خطواتك، أو الوصول إلى تمارين موجهة، أو التواصل مع مجتمعات اللياقة، أو تعزيز العافية الذهنية إلى جانب اللياقة البدنية، فإن التطبيقات الشريكة لتحدي دبي للياقة تقدّم حلولاً تناسب الجميع، مع عروض حصرية وميزات مصممة خصوصاً لدعم المشاركين في التحدي، حيث أظهرت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث الإنترنت الطبية أن تطبيقات اللياقة تُسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية، إذ أشار نحو 75% من مستخدمي هذه التطبيقات إلى زيادة مستويات نشاطهم البدني، ما يجعلها الرفيق المثالي في رحلة 30×30.

وفيما يأتي الدليل الكامل لأبرز التطبيقات الشريكة لتحدي دبي للياقة 2025:



تطبيق أنيتايم فيتنس

يقدّم تطبيق أنيتايم فيتنس برامج تدريبية مخصصة ودعماً متكاملاً يشمل مجالات اللياقة، والتغذية، والتعافي. كما يمكن للأعضاء الوصول إلى جميع مزايا التطبيق، في حين يمكن لغير الأعضاء الاستفادة من الخصائص الأساسية وربط أجهزتهم الذكية القابلة للارتداء مثل: آبل هيلث، وسامسونج هيلث، وفيت بيت، وجوجل فيت، وهواوي هيلث.

تذكرة دخول مجانية لمدة 3 أيام لجميع المشاركين، متاحة عبر التطبيق لتجربة مرافق أنيتايم فيتنس، ومتابعة التمارين المدمجة فيه.

تطبيق كور دايركشن

يجمع تطبيق كور دايركشن بين تتبّع النشاط البدني، والتحديات، والتحليلات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع دعم شامل للأجهزة الذكية القابلة للارتداء. ويتيح للأفراد والمؤسسات تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة من خلال لوحات نتائج تفاعلية تشمل فئات الأفراد والمجتمعات والشركات والجهات الحكومية.

التطبيق متاح مجاناً، مع خصم 30% على أول ثلاثة أشهر من باقة كور بريميوم باستخدام الرمز DFC2025. يسري العرض من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2025.



تطبيق فيتز

للمرة الأولى، يقدّم تطبيق فيتز مكافآت مالية مباشرة مقابل المشي من خلال ميزة فيتز ستريكس، حيث يحصل المستخدمون على جوائز نقدية مضمونة دون سحب أو شروط. إلى جانب الجوائز الفردية، يمكن للمشاركين التنافس على جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم ضمن تحديات المشي المجانية، كما يمكن للشركات تنظيم تحديات خاصة بها أو الانضمام إلى قائمة الترتيب المؤسسية الكبرى في دولة الإمارات.

جوائز نقدية بقيمة 500000 درهم تشمل قسائم شرائية، وأجهزة إلكترونية، وإقامات فندقية، ورحلات وتجارب متنوعة. بالإضافة إلى تحديات فيتز ستريكس الحصرية التي تمنح جوائز نقدية خلال فترة التحدي. كما تتوفر تحديات مؤسسية بأسعار تبدأ من 999 درهماً.

تطبيق هيلث موف

يُعد هيلث موف تطبيقاً متكاملاً للعافية الرقمية، يحوّل الحركة إلى مصدر تحفيز من خلال تشجيع المستخدمين على ممارسة 30 دقيقة من النشاط اليومي مع تتبّع مؤشرات الصحة والنوم والتقدم اليومي عبر الأجهزة الذكية القابلة للارتداء أو الأدوات المدمجة في الهاتف. ويتيح التطبيق لوحات ترتيب عامة وخاصة ومؤسسية.

وصول مجاني كامل إلى التطبيق طول فترة تحدي دبي للياقة 2025، يشمل فحوصات صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحفيزات يومية، وفرصة للفوز بساعة جارمين الذكية عند إكمال تحدي الثلاثين يوماً.



تطبيق هديفاي

يوفّر تطبيق هديفاي منظومة متكاملة للعافية تجمع بين الصحة البدنية والذهنية، من خلال تحديات مؤسسية مخصصة، وميداليات حصرية، وأدوات توجيهية للعافية. ويمكن للمستخدمين المشاركة في التحديات التي يطلقها التطبيق خلال تحدي دبي للياقة مثل «تحدي حتّا» أو تحدي الخطوات «آراوند ذا ورلد».

خصم حصري يزيد على 50%على البرنامج المؤسسي لتطبيق هديفاي خلال فترة التحدي، بالإضافة إلى نشاط جماعي مجاني للعافية لكل شركة مشاركة، يشمل جلسات يوغا أو تأمل أو جلسات تدريب جماعي على الشاطئ.

تطبيق هواوي هيلث

يقدّم تطبيق هواوي هيلث دعماً شاملاً للعافية من خلال التمارين الموجهة، وتتبّع مؤشرات الصحة، وربط الأجهزة الذكية. وخلال تحدي دبي للياقة 2025، يستضيف التطبيق تحديين حصريين عبر الإنترنت خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025 وهما: تحدي الجري بإتمام 3 كلم للانضمام إلى لوحة الترتيب، وتحدي ركوب الدراجات بالحصول على ثلاث ميداليات رقمية حصرية. وتتكامل هذه التحديات مع سلسلة ساعات هواوي جي تي 6 الجديدة.

خصم 30% على باقة اشتراك هواوي هيلث بلس السنوية خلال فترة التحدي، بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 109 دراهم لمشاركي تحدي دبي للدراجات الهوائية 2025 عند شراء ساعة هواوي جي تي 6 من متجر هواوي الإلكتروني.



تطبيق إل في إل ويلبينغ

يعمل تطبيق إل في إل ويلبينغ رفيقاً رقمياً للصحة والعافية للأفراد والمؤسسات، إذ يجمع بين تتبّع الحالة المزاجية، والتحليلات المؤسسية، وجلسات مباشرة يقودها خبراء في اللياقة والعافية الشاملة. ويتيح التطبيق محتوى متكاملاً يجمع بين النشاط البدني والعافية الذهنية، مع تكامل كامل مع جميع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء لضمان تتبع دقيق.

اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً بقيمة 220 درهماً تقريباً للمشاركين المسجلين خلال فترة التحدي، يشمل الوصول إلى محتوى العافية المميز، والجلسات المباشرة، والتحليلات، ومساحات التفاعل التي تجمع المستخدمين داخل التطبيق.

تطبيق مايند فالي

يُعد تطبيق مايند فالي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للارتقاء الشخصي، إذ يقدّم برامج منتقاة في مجالات اللياقة البدنية، والعافية الذهنية، والحياة الصحية. ويستخدم التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصميم تجربة مخصصة لكل مستخدم، من خلال توصيات تعتمد على مكتبة ضخمة من المحتوى التفاعلي والتمارين الموجهة.

وصول مجاني لمدة 30 يوماً إلى كامل محتوى منصة مايند فالي خلال فترة التحدي، مع تخفيضات خاصة على الاشتراكات للمستخدمين الذين يواصلون رحلتهم بعد انتهاء الفترة التجريبية.



تطبيق ماي سويم برو

يقدم تطبيق ماي سويم برو خطط تدريب مخصصة للسباحة متزامنة مع الساعات الذكية الشهيرة، لتوجيه المستخدم خلال كل تمرين خطوة بخطوة عبر التنبيهات المباشرة والبيانات الفورية. سواء كان الهدف هو الحفاظ على اللياقة، أو الاستعداد لسباقات الترايثلون، أو المشاركة في بطولات السباحة، يكيّف التطبيق البرامج وفقاً لأداء المستخدم وأهدافه.

خصم 30% على الاشتراك السنوي عند الشراء عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التحدي، باستخدام الرمز الترويجي DFC30.

تطبيق ريبوك فيتنس

يقدم تطبيق ريبوك فيتنس حلاً متكاملاً للياقة والعافية والتغذية، ما يجعل ممارسة 30 دقيقة من النشاط اليومي تجربة ممتعة وتفاعلية ومحفزة. يتيح التطبيق تتبّع التقدّم في الوقت الفعلي، والانضمام إلى تحديات حصرية مخصصة لتحدي دبي للياقة، والتفاعل مع مجتمع نشط من المشاركين المتحمسين.

وصول مجاني إلى النسخة المميزة من التطبيق خلال فترة تحدي دبي للياقة، يشمل تحديات تفاعلية وميزات متابعة فورية صُممت خصوصاً لتجربة 30×30. التطبيق متاح للأفراد والشركات على حد سواء خلال فترة التحدي.



تطبيق سوِت

يُعد سوِت أحد أبرز تطبيقات اللياقة العالمية المخصصة للنساء، حيث يقدّم برامج تدريبية بإشراف خبراء وحصصاً عند الطلب، وقد أسسته كايلا إتسينن. يغطي التطبيق مجموعة واسعة من التمارين تشمل تمارين القوة، وتمارين هيت HIIT، واليوغا، والمرونة، ضمن برنامج منظم لتحقيق أهداف الصحة النسائية.

اشتراك مجاني لمدة 40 يوماً للأعضاء الجدد خلال فترة التحدي، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة داخل التطبيق تضم 30 تمريناً، مدة كل منها 30 دقيقة فقط، صُممت خاصة لتحدي دبي للياقة 2025.

تطبيق تكلّم

يُعد تطبيق تكلّم منصة رقمية مخصّصة لدعم العافية، تُقدّم رعاية مهنية بطريقة ميسّرة وسرّية وشخصية. يمكن للمستخدمين التواصل مع مستشارين مرخّصين عبر جلسات خاصة بالصوت أو الفيديو أو الدردشة الكتابية، يتم اختيارهم بناءً على اللغة أو التخصص أو التوفر، كما يقدّم التطبيق الآن ميزة Aila، الرفيق الرقمي للعافية الذي يوفّر دعماً متواصلاً على مدار الساعة.

خصم 15% على الجلسة الاستشارية الأولى للمستخدمين الجدد، إلى جانب إمكانية الوصول الحصري إلى Aila لإجراء الفحوصات اللازمة، وتسجيل الملاحظات، والحصول على الدعم المعنوي في أي وقت ومن أي مكان.



تطبيق تكنو جيم

يجمع تطبيق تكنو جيم بين التدريب الموجّه بالذكاء الاصطناعي وأكثر من 1000 تمرين مصمم لتكامل التدريب في النادي والمنزل والهواء الطلق. ويقدّم التطبيق برامج تدريب دقيقة، وتحديات، ومحتوى خاصاً بالعافية، مع إمكانية ربط جميع الجلسات في تجربة تدريبية واحدة متكاملة.

وصول مجاني إلى التطبيق خلال فترة تحدي دبي للياقة، مع اشتراك شهري مخفّض بقيمة 22.99 درهماً (بدلاً من 32.99 درهماً) بعد انتهاء فترة التحدي، يشمل الوصول الكامل إلى برامج التدريب والتمارين المميزة.

تطبيق فايب ترايب

يُعد فايب ترايب منصة متكاملة للصحة الشاملة، تقدّم أكثر من 20 برنامجاً بإشراف أطباء وخبراء متخصصين، لمساعدة المستخدمين على تحسين حالتهم الصحية وتحقيق التوازن البدني والمعنوي. وتشمل البرامج مجالات مثل اليوغا، والبيلاتس، وصحة الجهاز الهضمي، وإدارة الإرهاق، وتقنيات البيوهاكينغ، والتنويم الذاتي، ويمكن إتمام كل برنامج في 20 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

وصول مجاني لمدة 30 يوماً إلى المنصة الكاملة خلال فترة تحدي دبي للياقة 2025. وبعد انتهاء الحدث، يمكن للمشاركين مواصلة رحلتهم نحو العافية مع خصم 30% على الاشتراك السنوي، ليصبح السعر الشهري 108 دراهم بدلاً من 222 درهماً، عند الاشتراك لمدة 12 شهراً.



تطبيق ويلبيز

يُعد ويلبيز منصة رقمية للعافية المؤسسية، تهدف إلى مساعدة الموظفين على تبنّي عادات صحية أفضل، مع تزويد الشركات بأدوات وتحليلات تعزّز بيئة عمل داعمة وإيجابية. وتعمل المنصة كونها حلاً موجّهاً للشركات والمؤسسات من خلال مبادرة تحدي الخطوات العالمي بين الشركات (Global Steps Challenge)

أسعار مؤسسية حصرية للشركات التي تسجّل خلال فترة تحدي دبي للياقة 2025.

تطبيق يور فيتنس كوتش

يُعد يور فيتنس كوتش تطبيقاً متكاملاً للياقة البدنية، يهدف إلى إبقاء المستخدم نشطاً ومحفزاً ومتصلاً. يتيح التطبيق تتبّع الخطوات والسعرات الحرارية والمسافات ومدة النشاط، مع خوض تحديات عبر لوحات الترتيب. وإلى جانب التتبع، يجمع التطبيق بين الوصول إلى النوادي الرياضية، والتدريب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومزايا أسلوب الحياة الصحي لتجربة لياقة شاملة.

خصم على اشتراك النادي الرياضي بقيمة 325 درهماً بدلاً من 399 درهماً خلال فترة التحدي، مع دخول مجاني إلى خاصية المدرب الذكي بالذكاء الاصطناعي، وتخفيضات حصرية على الأطعمة والمشروبات، وخصم 15% على جميع خطط «سوبر ميلز».



يُنظَّم تحدي دبي للياقة 2025 من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، بدعم من الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، بلدية دبي، ماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

كما يحظى التحدي بدعم شركاء استراتيجيين: صن آند ساندز سبورتس، مجموعة عبدالواحد الرستماني، بنك دبي التجاري، ديكاثلون، بنك الإمارات دبي الوطني، إي آند، ميرا ديفيلوبمنت، هواوي، طلبات، عيادة ألتميت هيومان الصحية، وووب، شمال – كايت بيتش، وحتّا كاياك؛ إلى جانب الشركاء الرسميين: طيران الإمارات، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية، والشركاء الحكوميين: الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دبي الصحية، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، شرطة دبي، وزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات.

توفّر هذه المجموعة المتنوعة من شركاء التطبيقات للمشاركين تجربة متكاملة تتيح لهم استكشاف أنشطة جديدة يومياً طول شهر نوفمبر، لتجعل من السهل على الجميع البحث عن تحديهم الخاص وتحقيق أهدافهم في تحدي 30×30.

للتسجيل مجاناً، يُرجى زيارة www.dubaifitnesschallenge.com