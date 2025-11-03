نجاح متميز لبطولة الريشة الطائرة بنادي الثقة



في أجواء من التنافس والحماس، نظم نادي الثقة للمعاقين بطولة الريشة الطائرة ضمن خطة النادي للدمج المجتمعي، بمشاركة واسعة من أندية ذوي الإعاقة، والأندية والجمعيات المنضوية تحت مظلة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، إلى جانب عدد من لاعبي منتخبات الدولة. وشهدت البطولة مستويات فنية متميزة وتفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث شكلت فرصة مثالية للتعارف وتبادل الخبرات بين الرياضيين، إلى جانب كونها محطة مهمة للمدربين لتقييم أداء لاعبيهم قبل انطلاق المنافسات المحلية المقبلة.



وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار حرص النادي على تعزيز مفهوم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات يسهم في تمكين أصحاب الإعاقة وإبراز قدراتهم في مختلف المجالات الرياضية.



وقال المدفع: نحن فخورون بما قدمه اللاعبون من أداء مشرف يعكس تطور مستوى رياضة المعاقين في الدولة، كما نؤكد التزامنا بمواصلة دعم هذه الفئة الغالية من خلال البرامج والبطولات التي تعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وأوضح المدفع أن نادي الثقة سيواصل جهوده في إطلاق المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تسهم في تحقيق رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع شامل ومتفاعل يحتضن جميع فئاته.



وفي ختام المنافسات، قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بتكريم الفائزين والمشاركين، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز، تقديراً لجهودهم وروحهم الرياضية العالية، في حين أعرب المشاركون عن سعادتهم بتنظيم البطولة ومستوى التنظيم المميز الذي عكس اهتمام النادي برياضة المعاقين ودعم مسيرتهم الرياضية.