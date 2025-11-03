مشاركة فاعلة في فعاليات «القافلة الرياضية» تزامناً مع «تحدي دبي للياقة 2025»



شهدت الفعاليات الرياضية التي تُنظمها مبادرة مركز «القافلة الرياضية» التابعة لمجلس الرياضيين في شرطة دبي، مشاركة فاعلة من الموظفين، وذلك تزامناً مع «تحدي دبي للياقة 2025» في دورته التاسعة، والهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدار 30 يوماً. وشارك الموظفون في الفعاليات التي نظمتها المبادرة في مركز القافلة بنادي ضباط شرطة دبي، في فعاليات وأنشطة عدة؛ كالمشي، وكرة القدم، والشطرنج، والرمي بالقوس وغيرها.



وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أن الفعاليات والأنشطة الرياضية يتم تنفيذها على مدار أيام تحدي اللياقة تتضمن أيضاً تنفيذ مجموعة واسعة من الورش التثقيفية والتوعوية، وذلك في إطار سعي شرطة دبي لتعزيز ثقافة الرياضة والصحة بين موظفيها وأفراد المجتمع.

الجدير ذكره، أن مركز القافلة الرياضية في نادي الضباط مُعتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويشارك في «تحدي دبي للياقة 2025» بأنشطة وفعاليات، بالتعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية.