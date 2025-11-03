البوتشيا تختتم أول تجمع للموسم الجديد في العين



اختتمت أمس فعاليات التجمع الأول للبوتشيا الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية في مركز العين للرعاية والتأهيل «مدرسة الهمة»، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم بالدولة.

وشهد التجمع حضور أكثر من 40 لاعباً ولاعبة من فئات BC1 وBC2 وBC3 وBC4، إلى جانب عدد من اللاعبين الجدد الذين خاضوا تدريبات واختبارات فنية بإشراف الأجهزة الفنية التابعة للجنة، وهدف التجمع إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، واستكشاف المواهب الجديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

كما تميز الحدث بحضور لافت لأولياء أمور اللاعبين الذين حرصوا على متابعة أبنائهم ودعمهم من داخل القاعة، ما أسهم في بث روح الحماس والتحفيز بين المشاركين، وخلق أجواء أسرية إيجابية عكست روح التعاون بين الأسر واللجنة البارالمبية الوطنية.



ويأتي هذا التجمع ضمن خطة اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية لتطوير رياضة البوتشيا في الدولة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة البارالمبية الإقليمية والدولية.

وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بانطلاق فعاليات وأنشطة الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، مشيراً إلى أن التجمع الأول للبوتشيا يجسد بداية واعدة للموسم الرياضي الجديد، ويعكس حرص اللجنة البارالمبية الوطنية على توفير بيئة رياضية شاملة تدعم جميع فئات أصحاب الهمم وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف الألعاب البارالمبية.



وأضاف: سعدنا بالحضور المميز لأولياء الأمور الذين شكلوا عنصر دعم أساسياً في نجاح هذا التجمع، فمساندتهم وتشجيعهم لأبنائهم يعكسان روح الأسرة الإماراتية الواعية بأهمية الرياضة ودورها في تمكين أصحاب الهمم ورفع معنوياتهم.

واختتم المهيري تصريحه قائلاً: نشكر جميع الأندية والمراكز المشاركة، ونتطلع إلى موسم رياضي حافل بالإنجازات والتطور في مختلف الألعاب البارالمبية، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين أصحاب الهمم في دولة الإمارات.