الشارقة وشباب الأهلي يتصدران بطولة نجوم المستقبل للكاراتيه



تصدر الشارقة الرياضي وشباب الأهلي منافسات بطولة الدولة لنجوم المستقبل للمواطنين، أولى بطولات الموسم الرياضي 2025 - 2026 لفئات البراعم والزهرات، حتى الرجال والسيدات، وهي إحدى البطولات المؤهلة لانضمام اللاعبين واللاعبات إلى صفوف المنتخبات الوطنية المختلفة للكاراتيه. أقيمت منافسات البطولة على صالة نادي الذيد، بمشاركة 262 لاعباً ولاعبة من 11 نادياً واختتمت فعالياتها السبت الماضي.

ونجح ناديا الشارقة الرياضي وشباب الأهلي، في حصد المراكز الأولى للبطولة بنظامها الجديد الذي ينص على منح أبطال الترتيب العام البطولة للأندية الأكثر حصولاً على أكبر عدد من الميداليات الذهبية في مسابقتي الكاتا والكوميتيه.



حضر الختام وتوج اللاعبين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه د. عبدالله البادي الأمين العام المساعد، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، أحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات، كما حضر الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد. شهدت البطولة منافسات تميزت بالقوة والإثارة حتى اللحظات الأخيرة بين الأندية المشاركة التي أظهرت مواهب كثيرة بين اللاعبين واللاعبات الذين ينتظرهم مستقبل باهر.



حصل نادي الشارقة للألعاب الفردية على المركز الأول لفئة الذكور في الترتيب العام وحل نادي كلباء الرياضي ثانياً وجاء نادي الذيد ثالثاً وحصل نادي شباب الأهلي على المركز الأول لفئة الإناث وحلت شرطة دبي ثانياً وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً.

