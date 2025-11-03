استقبال بالورود لبطل غرب آسيا لبناء الأجسام



استقبلت أسرة بناء الأجسام الإماراتية، منتخبنا الوطني الفائز بالمركز الأول في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام، والتي أقيمت في مملكة البحرين، وكان في استقبال الأبطال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبدالعزيز الماجد، مدير صالة الماجد الرياضية، ونخبة من الرياضيين واللاعبين الدوليين. وجاء الاستقبال مكللاً بالورود لدى وصول الجهازين الفني والإداري واللاعبين أرض الوطن، وسط فرحة وسعادة غامرة للفوز بالبطولة الغالية، وحصاد 24 ميدالية ملونة «9 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات».

من جهته، وصف الشيخ عبدالله الشرقي الفوز بالمركز الأول ونيل عدد كبير من الميداليات إلى جانب تقديم مستويات فنية عالية، وهو ما يعكس المكانة المميزة لبناء الأجسام الإماراتية ويعزز الطموح نحو إنجازات دولية مميزة مقبلة.



كما بارك محمد الماجد البطل الإماراتي للاعبي المنتخب الوطني إنجازهم والفوز بالمركز، مثمناً جهود اتحاد بناء الأجسام في تطوير اللعبة بشكل مستمر، متمنياً أن يواصل المنتخب الوطني تميزه في بطولة العالم المقبلة في السعودية أواخر الشهر الحالي.

بدوره، كشف أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، عن أن أبطال الإمارات تمكنوا من تقديم مستويات جسمانية وفنية عالية ما مهد للفوز بالمراكز المتقدمة، واصفاً جهود الجهاز الفني بالمميزة تزامناً مع جهود اللاعبين التدريبية بأنها كانت العمود الفقري لتحقيق الانتصار في البطولة.