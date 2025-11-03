نادي أبوظبي للرياضات البحرية يحتفي بيوم العلم برفع راية الوطن



احتفى نادي أبوظبي للرياضات البحرية بيوم العلم، من خلال تنظيم مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في مقر النادي على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، في أجواء وطنية جسدت مشاعر الفخر والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

حضر مراسم رفع العلم الدكتور محمد سيف الكعبي، عضو مجلس إدارة النادي، إلى جانب عدد من المسؤولين وموظفي النادي، حيث تم رفع العلم على أنغام النشيد الوطني، وسط أجواء من الاعتزاز بالرمز الذي يجمع أبناء الوطن ويوحّد مشاعرهم في حب الإمارات.



وأكد الدكتور محمد سيف الكعبي أن الاحتفاء بيوم العلم يجسد قيم الولاء والانتماء والوفاء لقيادة دولة الإمارات، التي أرست معاني الوحدة والتلاحم الوطني، مشيراً إلى أن العلم سيظل رمزاً للعزة والسيادة، ودافعاً لمواصلة مسيرة العمل والعطاء في مختلف المجالات.

واختتمت الفعالية بالتقاط الصور التذكارية، ورفع الحاضرون التحية لعلم الدولة، مؤكدين استمرار العمل تحت رايته لما فيه رفعة الوطن ومجده.