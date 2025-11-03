40ألف مشارك في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»



تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يعود تحدي دبي للدراجات الهوائية هذا العام ليسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية، وفي أولى الفعاليات الرئيسية ضمن «تحدي دبي للياقة 2025»، انطلق صباح أمس، في دبي «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية «دي بي ورلد» في أجواء استثنائية شهدت تحوّل شارع الشيخ زايد إلى أحد أشهر مسارات الدراجات في العالم، وذلك بمشاركة قياسية بلغت 40.327 مشاركاً في دورته السادسة، في تجسيد حيّ لقيم الترابط والمشاركة المجتمعية، وباعتبارها الفعالية الرئيسية الافتتاحية لتحدي دبي للياقة 2025، وشكّل تحدي دبي للدراجات الهوائية انطلاقة حماسية لشهرٍ حافل بالنشاط والحركة، حيث انطلق المشاركون من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة على دراجاتهم في مسارات مرّت ببعض أشهر معالم دبي، مثل متحف المستقبل، وبرج خليفة، وقناة دبي المائية، مع إشراقة صباح أمس.



مشاركة

شهد «تحدي دبي للدراجات الهوائية 2025» مشاركة واسعة امتدت من العائلات التي خاضت تجربتها الأولى على مسار وسط مدينة دبي، إلى الرياضيين المحترفين الذين اختبروا حدود قدراتهم في جولات السرعة، مجسداً المعنى الفعلي لشعار الدورة الحالية «ابحث عن تحديك»، ومؤكداً أن مفاهيم اللياقة والنشاط البدني متاحة للجميع مهما تباينت مستوياتهم وخبراتهم. كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات اللياقة والصحة والترفيه، من بينهم كايلا إيتسينس، غاري بريكا، لينا ديب، والنجم الرياضي السابق باكاري سانيا، الذي شارك في التحدي ضمن أجواء مليئة بالحماس والطاقة. وانطلقت الفعاليات بجرعة عالية من النشاط والإثارة مع جولات السرعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية، حيث بدأ الدراجون المحترفون يومهم على المسار الممتد لمسافة 12 كيلومتراً عند الفجر، محافظين على سرعة متوسطة تجاوزت 30 كيلومتراً في الساعة على طول شارع الشيخ زايد، في انطلاقة مميزة سبقت الفعالية الرئيسية.



فرصة

وأكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن تحدي اللياقة يشهد سنوياً زيادة في عدد المشاركين، ما يدل أن المبادرة تحولت إلى حراك مجتمعي جاذب للجميع، معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم تحدي دبي للياقة. وقال: في كل عام نشهد فيها تغيراً وتوافداً أكبر من المشاركين، وهذا إن دل على شيء، يدل على أن المبادرة أصبحت حراكاً مجتمعياً يشمل الكل. وأضاف: سعداء بالمشاركة، الجميع يستفيد من المبادرة خاصة القطاع الرياضي، إضافة إلى أنها تشكل فرصة للاطلاع على معالم المدينة.



مسارات آمنة

وأوضح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن المشاركة الواسعة في تحدي دبي للدراجات الهوائية تثبت أن دبي مدينة الدراجات الهوائية بامتياز، وقال: «حقيقة هذا التجمع غير العادي والهائل من أعداد المشاركين يثبت بأن دبي مدينة الدراجات الهوائية لما توفره من بنية تحتية مناسبة لها». وأضاف: «تتوافر في دبي محلات متخصصة في صيانة الدراجات، ونقاط الإسعاف، وأهم شيء المسارات الآمنة في جميع مناطق دبي». وختم المري تصريحاته قائلاً: «دبي أحيت روح الرياضة ونشرت ثقافة ممارستها بشكل أوسع، وأتمنى لهذه المبادرة أن تنتشر على مستوى أوسع، وندعو كل محبي الدراجات الهوائية في العالم والوطن العربي ودول مجلس التعاون لزيارة دبي للاطلاع على ما توفره من بيئة مثالية لراكب الدراجة الهوائية».



حماس

وبين عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مبادرة تحدي دبي للدراجات الهوائية خلقت حراكاً مجتمعياً لافتاً، ويجعل دبي مدينة متجددة دائماً، مشيراً إلى أن التحدي نجح في استقطاب أصحاب الدراجات من كل مكان إلى شارع الشيخ زايد. وقال: «لا شك أن مبادرة تحدي دبي للياقة 30* 30، أوجدت نشاطاً بين أفراد المجتمع، وتسهم في تحقيق الصحة العامة، والحياة الاجتماعية، حيث تجذب عائلات بكامل أفرادها صغاراً وكباراً، أنه حراك مجتمعي يخلق أملاً جديداً لحياة سعيدة وسليمة للجميع».



فعاليات

ونوه خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أنه بفضل الفعاليات الرياضية العديدة باتت دبي مدينة رياضية على مدار العام، مشيراً إلى أن مجتمع الإمارة رياضي سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين وقيادتها رياضيون من الطراز الأول.

وقال: «مجتمعنا رياضي سواء كان من المقيمين أو المواطنين، وقادتنا رياضيون من الطراز الأول، ونعتز بهذا الأمر، وخلال الشهر الحالي يتم التركيز بشكل مكثف على الرياضة نظراً لتزامنه مع تحدي دبي للياقة»، وأضاف: «مثلما شاهدتم في تحدي دبي للدراجات الهوائية، الأرقام مبهرة دائماً وفي تصاعد، هناك ما يقرب عن 40 ألف مشاركة، وهذا رقم مميز جداً.



مبادرة

من جهته، أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لها أبعاد كبيرة وغرست ثقافة الرياضة أسلوب حياة لدى العديد من أفراد المجتمع وخاصة العائلة وباتت نموذجاً يحتذى به عالمياً.

وقال حارب: «منذ انطلاق النسخة الأولى، شهدنا تطوراً لافتاً في حجم المشاركة ونوعيتها، إذ بدأت المشاركة فردية ثم تحولت إلى مشاركة عائلية واسعة، وأصبحنا نرى جيلاً كاملاً من المشاركين الذين حافظوا على وجودهم في كل عام، ما يؤكد نجاح التحدي في بناء عادات صحية إيجابية داخل المجتمع».

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن «تحدي دبي للياقة» بات نموذجاً يحتذى به عالمياً، قائلاً: «المبادرة لم تعد محصورة داخل حدود دبي، بل تجاوزتها إلى العالمية، فهناك مشاركون من مختلف دول العالم يتابعون التحدي سنوياً ويشاركون فيه بطريقتهم الخاصة، موضحاً إلى أن المبادرة رسالة رياضية مجتمعية وثقافية».



انطلاقة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «كانت انطلاقة استثنائية للتحدي مشهد آلاف الدراجين وهم يجوبون شارع الشيخ زايد هذا الصباح يؤكد شغف دبي ومجتمعها بالحياة النشيطة. ويواصل تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد إلهام مجتمعنا، محوّلاً طرق دبي الشهيرة إلى احتفالية تتميز بالحركة والصحة والمشاركة المجتمعية. وتؤكد هذه الفعالية الرئيسية أن اللياقة تكتسب معناها الحقيقي عندما تُمارس بشكل جماعي، وأن الحماس والطاقة والشغف الذي شهدناه اليوم سيكون دافعاً لإلهام سكان وزوار المدينة لمواصلة ممارسة الرياضة طوال شهر نوفمبر».

سعادة

وأعرب النجم الفرنسي السابق باكاري سانيا عن سعادته بالمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية، مؤكداً أن النشاط البدني جزء أساسي من أسلوب حياته، وأنه يسعى من خلال مشاركته إلى تشجيع الناس على تبنّي نمط حياة صحي. وقال سانيا: «الرياضة جزء من شخصيتي، ومن الجميل أن أرى الناس يستيقظون باكراً لممارسة التمارين. الحفاظ على النشاط أمر ضروري للصحة، ويجب أن يكون جزءاً من روتيننا اليومي».

وأضاف: «بما أنني أعيش في دبي، أشعر أن عليّ أن أكون قدوة في هذا المجال. هذه التجربة جديدة بالنسبة لي، فأنا لم أمارس رياضة ركوب الدراجات بهذا الشكل من قبل، لكنني متحمس للغاية وأتطلع لخوض هذا التحدي مع المشاركين الآخرين».



تجربة

اختار المشاركون هذا العام بين تجربتين مميزتين تناسبان جميع المستويات، فقد قدم المسار العائلي على مسافة 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي تجربة ممتعة للعائلات والأطفال على شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، مع إطلالات خلابة على دبي أوبرا، وبرج خليفة، لتكون بداية ملهمة لعشاق الدراجات الجدد.

أما الباحثون عن تحد أطول، فقد خاضوا تجربة المسار الممتد على مسافة 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد، الذي وفر رحلة قيادة فريدة في قلب المدينة مروراً بـمتحف المستقبل، وقناة دبي المائية، والمعالم المعمارية المميزة التي ترسم المشهد البانورامي لدبي. وقد صمم المسار بشكل مريح وسلس ليكون متاحاً لجميع مستويات اللياقة، مع الحفاظ على عنصر التحدي وتجاوز أول التحديات الرئيسية ضمن أهداف 30×30.



فقرات

وأضفت الفقرات الترفيهية المميزة طاقة وحماساً كبيرين إلى أجواء الفعالية، حيث امتلأت المسارات بالأنشطة التفاعلية الحماسية التي منحت المشاركين تجربة استثنائية طوال الحدث، فعلى المسار العائلي الممتد لمسافة 4 كيلومترات، استقبل الدراجون شخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة، بينما قدمت محطة «رايد آند ستايل»، تجربة ممتعة للمشاركين أتاحت لهم تزيين دراجاتهم بالأشرطة الملونة، والكرات القماشية، والملصقات المخصصة لإضفاء لمستهم الخاصة على التجربة.

أما على المسار الممتد لمسافة 12 كيلومتراً، فكانت الأجواء مفعمة بالطاقة منذ لحظة الانطلاق، حيث تفاعلت الحشود مع المذيعة كيتي أوفري، التي شجعت المشاركين وأشعلت حماسهم، فيما قدم كل من دي جي شون ودي جي كول كاتس، نجمي مهرجان «أنتولد دبي»، عروضاً موسيقية حية أضفت على المسار أجواء مليئة بالإيقاع والنشاط. وطوال الصباح، كانت إيقاعات الطبول تعمّ المسارات، ناشرة أجواء احتفالية تنبض بالحيوية. وشهدت الفعالية عروضاً مميزة لفرقة الطبول والمزامير التابعة لمدرسة الفلبين في دبي وفريق التشجيع الإماراتي «يو ايه إي أول ستارز»، فيما أضفت شخصية تيدي مونستر أجواء من البهجة على العائلات في منطقة التجمع. كما عرضت شاشة إلكترونية للسرعة سرعات الدراجين أثناء مرورهم في لمسة تفاعلية مميزة.



دعم

يُنظّم تحدي دبي للدراجات الهوائية من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، بدعم من دي بي ورلد، الشريك الرئيسي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: بنك دبي التجاري، ديكاثلون، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، هواوي، ماي دبي، طلبات، وعيادة ألتميت هيومان الصحية، إلى جانب الشركاء الرسميين: مجموعة عبد الواحد الرستماني وطيران الإمارات وسالك، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لجنة تأمين الفعاليات، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بلدية دبي، شرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وما زال الوقت مناسباً للانضمام إلى تحدي دبي للياقة 2025 واكتشاف الطريق نحو حياة أكثر صحة ونشاطاً عبر التسجيل في الرابط:

www.dubaifitnesschallenge.com



