المنتخب الهندي يحافظ على صدارة مونديال الرماية البارالمبية بالعين

أسفرت منافسات مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضع الوقوف«فئة SH1»، للفرق المختلطة في كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمنطقة العين، عن فوز المنتخب الصيني رقم 1 بالذهبية، إثر فوزه على نظيره الهندي رقم 1، بنتيجة 16_ 10، بينما حصد المنتخب الكازاخستاني البرونزية بتغلبه على نظيره الهندي رقم 2، بنتيجة 16- 8.

كما فاز المنتخب الهندي رقم 2 بذهبية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار «الفئة SH1»، للفرق المختلطة، بتفوقه على نظيره الإيراني رقم 2 بنتيجة 17-9، وحصد المنتخب الكازاخستاني البرونزية، بتفوقه على نظيره الإيراني رقم 1 بنتيجة 17 - 13.



وحافظ المنتخب الهندي على صدارة الترتيب بحصد ذهبية جديدة رافعاً رصيده إلى 18 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات، و7 فضيات، وبرونزيتين، ويأتي منتخبنا الوطني وصيفاً برصيد 7 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، والمنتخب الصيني ثالثاً بـ 12 ميدالية، منها 3 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات.

وأثنى عبدالعزيز نايف المطيري، رئيس الوفد الكويتي، على التنظيم المميز للبطولة، مؤكداً حرص البارالمبية الكويتية للرماية على المشاركة في كافة الاستحقاقات، لزيادة خبرات اللاعبين، وتحقيق مراكز متقدمة، مضيفاً أن المنتخب يشارك للمرة الثانية، ويسعى إلى تطوير قدراته، ورفع عدد الرماة إلى 4، وتشكيل فريق لرماية المسدس.