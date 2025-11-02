شرطة أبوظبي تنظم «ألعاب القوى» لتعزيز اللياقة البدنية لمنتسبيها



نظّم مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي، مسابقة ألعاب القوى بمشاركة عدد من القطاعات الشرطية، ضمن بطولة درع القائد العام الهادفة إلى تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية العالية لمنتسبي الشرطة، وتنمية روح التنافس والعمل الجماعي. شهد الفعالية اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد محمد حمد الكعبي مدير إدارة أداء العاملين، والعقيد محمد ناصر العيسائي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، إلى جانب عدد من الضباط والمشاركين من مختلف القطاعات الشرطية.



وجاء قطاع المهام الخاصة في المركز الأول ضمن المجموع العام للنتائج، وحلّ قطاع الأمن الجنائي في المركز الثاني، فيما جاء قطاع العمليات المركزية في المركز الثالث، وذلك في أجواء تنافسية عكست روح الإصرار والانضباط والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو شرطة أبوظبي.



وفي السباقات الفردية، سباق 1500 متر حل قطاع المهام الخاصة في المركز الأول والثاني، وجاء قطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث، وفي سباق 800 متر جاء قطاع الأمن الجنائي، في المركز الأول والثاني، وحل قطاع المهام الخاصة في المركز الثالث، وفي سباق 400 متر حل قطاع المهام الخاصة في المركز الأول والثاني، وجاء قطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث، وفي سباق 200 متر حل قطاع الأمن الجنائي في المركز الأول، وجاء قطاع العمليات المركزية في المركز الثاني، وقطاع المهام الخاصة في المركز الثالث، أما في سباق 100 متر حل قطاع المهام الخاصة في المركز الأول، وجاء قطاع الأمن الجنائي في المركز الثاني، وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية في المركز الثالث.



وكرم اللواء عمران في ختام المسابقة الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة تقديراً لأدائهم المتميز، وما أظهروه من مستوى عالٍ من اللياقة والاحترافية، التي تعكس جاهزية منتسبي شرطة أبوظبي وكفاءتهم في مختلف مجالات العمل الشرطي.