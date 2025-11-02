الإمارات بطلاً لغرب آسيا ببناء الأجسام في البحرين



أحرز منتخب الإمارات المركز الأول في بطولة غرب أسيا لبناء الأجسام التي اختتمت في مملكة البحرين، بمشاركة أكثر من 260 لاعباً، وأحرز لاعبو الإمارات 24 ميدالية ملونة وبواقع 9 ذهبيات و 8 فضيات و7 برونزيات في إنجاز تاريخي مميز يضاف إلى سجل انتصارات بناء الأجسام الإماراتية.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للأسرة الرياضية في الدولة وللجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني واللاعبين الإنجاز المميز، متمنياً لهم مواصلة الجهود التدريبية لمزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.



ووصف الشيخ عبدالله الشرقي، الفوز وبعدد وفير من الميداليات الدولية أنه يعكس النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية ويترجم دقة الخطط والنهج الفني المستدام في الاستعداد للبطولات، مشيداً أحمد جوهر بجهود رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمدير الفني زويد سالمين الزعابي وفريق العمل داعياً إلى مواصلة الجهود استعداداً للمشاركة في بطولة العالم المقبلة في المملكة العربية السعودية. ويعتبر الفوز بالمركز الأول هو الثاني للمنتخب الوطني في العام الحالي بعد الفوز ببطولة آسيا التي أقيمت في عجمان الصيف الماضي



أحرز الميداليات الذهبية كل من اللاعبين: عمر المهيري، عبدالله المري، علي ضاوي، خالد المطوع، عبدالله علي البلوشي، محمد رزق، خالد المطوع، مروان البلوشي عبدالله المرزوقي. وأحرز الميداليات الفضية كل من: عبدالله الختال، محمد مسعود العوضي، محمد عزت محمد، مروان البلوشي، هاني العوضي، عبدالله المرزوقي، محمد عيسى البلوشي، خالد الفلاسي وأحرز البرونزيات كل من: حمد الحمادي، خالد الفلاسي، مصبح الكعبي، طارق موسى، عبدالله الختال، عبدالله جمعة، عبدالله فيصل البستكي.