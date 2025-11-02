فعاليات رياضية يومية لموظفي شرطة دبي تماشياً مع «تحدي دبي للياقة 2025»



تُنظم مبادرة مركز «القافلة الرياضية» التابعة لمجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة نادي ضباط شرطة دبي، فعالياتها وأنشطتها الرياضية اليومية، تزامناً مع «تحدي دبي للياقة 2025» في دورته التاسعة، والهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدار 30 يوماً، وذلك من 1 حتى 30 نوفمبر المُقبل.



وأكدت مبادرة مركز «القافلة الرياضية»، أن الفعاليات والأنشطة الرياضية التي سيتم تنظيمها في نادي ضباط شرطة دبي، سيتم تنفيذها للموظفين على مدار أيام تحدي اللياقة، وسيتم تنفيذ فعاليات رياضية يومية لمختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتحدي الـ300 ألف خطوة عبر تطبيق «STEPPI»، إلى جانب تحدي القطاعات.



الجدير ذكره، أن مركز القافلة الرياضية في نادي الضباط مُعتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسيشارك في «تحدي دبي للياقة 2025» بأنشطة وفعاليات، بالتعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية، إلى جانب تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة والورش التثقيفية والتوعوية الموجهة للجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي على حد سواء.