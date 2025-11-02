منتخبنا الوطني يستعد للمشاركة في أولمبياد الصم بطوكيو



شهدت صالة مركز دبي للبولينغ المعسكر التحضيري الخاص بمنتخبنا الوطني المشارك في أولمبياد الصم للبولينغ بالعاصمة اليابانية طوكيو، المقام في الفترة من 15 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين الصم من مختلف دول العالم.

ويضم منتخبنا الوطني للبولينغ ستة لاعبين، هم: أيمن المقبالي، وطارق شهاب، وعدنان معلّمي، وعدنان الجابري، وعلي الجابر، ووليد رضوان، إلى جانب ثلاثة لاعبين في مسابقة «الرماية مسدس هوائي 10 أمتار وبندقية سكتون 50 متر»، وهم: حسن البلوشي، وحسن لوتاه، وراشد عبدالله الشامسي.



يشرف على تحضيرات المنتخب المدرب شاكر علي، والمدرب خالد محمد آل علي، وحمد الدرمكي، تحت إشراف عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم رئيس البعثة، وبمساندة مترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني.

ويخوض اللاعبون برنامجاً إعدادياً مكثفاً يتضمن ثماني تجمعات تدريبية ركّزت على رفع معدلات التركيز والدقة وتطوير الأداء الفني للاعبين، في أجواء من الالتزام والانضباط والروح الجماعية.



من جانبه، أعرب عبدالله أهلي عن ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب الوطني وقدرتهم على تقديم أداء يليق باسم الإمارات في هذا المحفل العالمي، مشيداً بروحهم العالية وجديتهم في تنفيذ البرنامج التحضيري استعداداً لخوض المنافسات.

كما أبدى ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، سعادته بسير التحضيرات وارتفاع جاهزية اللاعبين، مؤكداً أن اللجنة تولي رياضة الصم اهتماماً كبيراً ضمن منظومتها الرياضية لأصحاب الهمم، وأن المشاركة في أولمبياد طوكيو تمثل خطوة جديدة في مسيرة التطور والتمثيل المشرف لدولة الإمارات على الساحة الدولية.