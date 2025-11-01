نزلاء عقابية دبي يشاركون في كأس القارات للشطرنج بنسختها الخامسة



شاركت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، في النسخة الخامسة من بطولة كأس القارات للشطرنج للنزلاء، والتي أُقيمت منافساتها إلكترونياً عبر الإنترنت، بإشراف من الاتحاد الدولي للشطرنج. وشارك في البطولة 135 فريقاً، يمثلون 57 دولة، توزعت بين 89 فريقاً في فئة الرجال، و26 فريقاً في فئة السيدات، و20 فريقاً في فئة الأحداث. وتوزعت فرق الرجال إلى 10 مجموعات، فيما ضمت بطولة السيدات 4 مجموعات، ومثلها في فئة الأحداث.

حضر انطلاق مشاركة النزلاء، العميد صلاح جمعة بوعصيبه مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، ونائبه العقيد يوسف جمعة كرم، وسعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية.



وقال العميد صلاح بوعصيبه: «تأتي مشاركة نزلائنا في بطولة كأس القارات للشطرنج للنزلاء، ضمن التزام شرطة دبي الراسخ بنهج التأهيل والإصلاح، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومتنا. كما نعمل على بناء شخصية النزيل ذهنياً ونفسياً وبدنياً، بما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية. إن الشطرنج، كرياضة ذهنية راقية، تُعزز التفكير الاستراتيجي والانضباط الذهني، وهذه البطولة تُعد منصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول، ونافذة أمل جديدة للنزلاء، ليعبّروا عن قدراتهم، ويحققوا إنجازات تُحتسب لهم في مسيرة إصلاحهم».



من جانبه، أعرب المقدم محمد عبد الله العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، عن سعادتهم بالمشاركة السنوية للنزلاء في البطولة، وتحقيقهم إنجازات بارزة. وقال: «نحرص على توفير بيئة تعليمية ورياضية للنزلاء، تُسهم في استثمار أوقاتهم، بما يعود عليهم بالنفع. لذلك فإننا حريصون على المشاركة في المبادرات الدولية، التي تعكس صورة حضارية للمؤسسات العقابية في دولة الإمارات. ونحن نعتبر هذه البطولات جزءاً من منظومة متكاملة، تشمل التعليم النظامي، والمهارات المهنية، والأنشطة الرياضية، سعياً لإعداد النزيل وتأهيله ليكون فرداً منتجاً بعد انتهاء فترة محكوميته».



كما عبّر سعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، عن شكره وامتنانه للدور البارز الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، لجهودهم المستمرة في تطوير المهارات الذهنية والرياضية للنزلاء، ولتعاونهم الكبير في تسهيل تدريب النزلاء، وإقامة المسابقات والأنشطة الداخلية، والذي أسهم في تحقيق إنجاز مهم، والفوز بالمركز الأول من بطولة كأس القارات للشطرنج للنزلاء في النسخة الرابعة 2024.