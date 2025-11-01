منتخب الإمارات للطيران الشراعي سابع بطولة العالم بإسبانيا



حقق منتخب الإمارات لرياضة الطيران الشراعي (الباراموتور) المركز السابع عالمياً في بطولة العالم للسلالم التي أقيمت في مدينة بورنوس قادش بإسبانيا خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الماضي، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية، وتم تكريم المنتخبات العشرة الأوائل. وعادت بعثتنا المشاركة التي ضمت ستة طيارين هم: طارق العبيدلي، راشد السماحي، خميس الكعبي، زايد الشيباني، محمد المازمي، عبدالله ناصر الحمادي.

وبفضل هذا الأداء المشرف تم اعتماد وتأهل منتخب الإمارات رسمياً للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، ممثلاً للدولة في المحافل الدولية لرياضة الباراموتور.

كما تم تكريم الطيارين وتوزيع الميداليات على أعضاء الفريق الإماراتي تقديراً لجهودهم الكبيرة، وسط تهاني جميع الفرق المشاركة التي أشادت بمستوى المنتخب الإماراتي وروح الفريق العالية.