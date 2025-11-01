ختام منافسات بطولة الشطرنج الخاطف بالفجيرة



اختتمت في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات بطولة الشطرنج الخاطف، التي أقيمت على هامش الافتتاح الرسمي للنادي، وسط أجواء تنافسية ومشاركة نخبة من أبرز لاعبي الشطرنج من مختلف دول العالم. وشهد حفل الختام الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، بحضور ماريان كوفازيج رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج وعبدالله علي آل بركت النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، إلى جانب عدد من المسؤولين والضيوف.



شارك في البطولة 150 لاعباً من أكثر من 20 دولة، تنافسوا في أجواء من الحماس على مدار 7 جولات، وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر زوبريف من أوكرانيا بالمركز الأول، فيما حل الأستاذ الدولي فيرويل لورداشيسكو من مولدوفا في المركز الثاني، وجاء الأستاذ الدولي إيجور ميلادينوفيك من صربيا في المركز الثالث.



وتخلل الحفل جولة تعريفية قام بها الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي في مرافق وصالات النادي، تعرف خلالها على المبنى الجديد واطلع على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي يمتلكها النادي لخدمة لاعبي الشطرنج وتطوير مهاراتهم، وأشاد بمستوى التنظيم والإمكانات المتقدمة التي يضمها النادي، مؤكداً أن ما شاهده يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة الفجيرة للرياضة، مشيراً إلى سعادته بما لمسه من تطور وتجهيزات حديثة تدعم مسيرة اللعبة وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة.

من جهته، أكد عبدالله علي آل بركت أن إقامة هذه البطولة بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للنادي تمثل بداية واعدة لمسيرة النادي في تطوير رياضة الشطرنج بالإمارة، مشيراً إلى أن الفجيرة تسعى لأن تكون مركزاً بارزاً في نشر اللعبة وصقل المواهب الشابة عبر تنظيم بطولات نوعية تستقطب أبرز الأسماء العالمية.