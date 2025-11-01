منصور بن محمد: دعم القيادة وعزيمة الأبطال قوة الدفع الأساسية للتفوق الرياضي

الإمارات قادرة على صنع الفارق بجدارة وتسجيل الإنجازات باستحقاق وتميز

الأرقام القياسية والميداليات تحمل خلفها قصصاً ملهمة لنماذج وطنية مشرّفة



أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وعزيمة الأبطال وإرادتهم ستظل قوة الدفع الأساسية لتحقيق التفوق الرياضي وكتابة فصول جديدة في سجل إنجازات دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.



وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالإنجاز التاريخي الكبير للوفد الإماراتي الذي خاض منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، واُختتمت فعالياتها أمس «الجمعة» في مملكة البحرين الشقيقة، حيث تكللت المشاركة بتحقيق أبطال الإمارات 31 ميدالية ملونة، ليأتوا في المركز الأول عربياً والثامن بجدول الترتيب العام وسط مشاركة أكثر من 5000 رياضي من 45 دولة آسيوية، في رسالة مفادها أن دولة الإمارات قادرة على صنع الفارق بجدارة وتسجيل الإنجازات باستحقاق وتميز.



ونوه سموه بهذا الإنجاز الكبير والأرقام القياسية والميداليات الملونة التي تحمل خلفها قصصاً مُلهمة لنماذج وطنية مشرفة، قائلاً: «لم يكن هذا الإنجاز الكبير وليد الصدفة؛ بل هو نتاج عمل دؤوب وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن الذي ستظل رايته شامخةً على الدوام برؤية وتوجيهات قيادته الرشيدة وعطاء أبنائه الأوفياء وتفانيهم في رفعته».



وعبر سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن اعتزازه بفوز أبطال الإمارات بهذا الكم الكبير من الميداليات التي صاحبتها تفاصيل دقيقة سواء على مستوى النتائج مثل تحطيم الرقم القياسي لأكثر من مرة في سباق الـ100 متر عدو من خلال منتخب ألعاب القوى، والتأهل إلى بطولة العالم تحت 20 سنة المقامة العام المقبل، وكذلك نجاح وتألق منتخب سباقات الهجن والقدرة ومنتخب المواي تاي ضمن ظهورهما الأول في المحافل الآسيوية، إضافة إلى الإنجاز المتميز لمنتخب السباحة والفوز بذهبية 50 متر فراشة بأفضل زمن في دورات الألعاب الآسيوية للشباب، ومنتخب الجوجيتسو بالفوز بـ7 ميداليات ملونة، في حين يبقى الشكر موصولاً لبقية الرياضات التي رفعت علم الإمارات على منصات التتويج وهي الفروسية بمسابقتي القدرة وقفز الحواجز، والرياضات القتالية والرياضات الإلكترونية والريشة الطائرة.



كما ثمن سموه روح الالتزام والتعاون والإيثار التي جمعت بين أعضاء الوفد الرياضي الذين حرصوا على التكاتف والالتفاف حول الرياضيين في مختلف مراحل الدورة. كذلك، أثنى سموه على الدور الكبير للبعثة الدبلوماسية الإماراتية لدى مملكة البحرين، التي وفرت جميع أوجه الدعم والمساندة لتسهيل مهمة مختلف فرق العمل.



وقد شارك وفد دولة الإمارات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، بوفد مكون من 152 رياضياً «107 لاعبين و45 لاعبة» شاركوا في منافسات 19 رياضة: هي كرة اليد، كرة السلة 3x3، الفروسية «قفز الحواجز والقدرة»، ألعاب القوى، السباحة، الدراجات «الطريق»، الملاكمة، المواي تاي، الرياضات الإلكترونية، رفع الأثقال، الترايثلون، التايكواندو، تنس الطاولة، سباقات الهجن، الريشة الطائرة، الغولف، الجودو، الجوجيتسو، والرياضات القتالية MMA.