مركز دبي المالي العالمي يستضيف «تحدي 30x30» في «جيت أفينيو»

يستعد مركز دبي المالي العالمي، إحدى أبرز الوجهات الثقافية وأساليب الحياة العصرية في دبي، لاستضافة عشاق اللياقة البدنية مع انطلاق النسخة التاسعة من «تحدي دبي للياقة 2025». وابتداء من غد السبت، يمكن لزوار «جيت أفينيو» الاستمتاع بالمشاركة في «تحدي 30x30» مع 30 جلسة تدريب مجانية تقام على مدار 30 يوماً تحت إشراف بعض من أبرز علامات اللياقة البدنية، بما في ذلك «فيتنس فيرست»، و«إف 45»، و«يوفيت»، و«ريشيب»، و«1 ريبل».



وباعتباره أحد مراكز اللياقة المعتمدة ضمن «تحدي دبي للياقة 2025»، يقدم «جيت أفينيو» برامج تدريب يومية ترضي الجميع بدءاً من الجلسات الرياضية الاحترافية من «إف 45 للتدريب» وLes Mills Body Combat، إلى الرياضات التأملية مثل اليوغا والبيلاتس وتمارين التنفس. ويشمل ذلك أحدث البرامج الرياضية مثل «يوغا الين» و«اليوغا تحت البوابة»، وكل ذلك ضمن بيئة مجتمعية نابضة بالحياة.



سواء كنتم من محترفي أو هواة اللياقة البدنية، فهذه هي الفرصة المناسبة لتخصيص 30 دقيقة من وقتكم يومياً للحركة؛ حيث يستضيف «جيت أفينيو» أحد المراكز المعتمدة لتحدي اللياقة السنوي انطلاقاً من التزامه برفاه وصحة المجتمع وتماشياً مع رؤية دبي لتصبح واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

ثلاثة أسباب تدعوكم للمشاركة في أنشطة اللياقة البدنية في مركز دبي المالي العالمي: 30 جلسة مجانية خلال شهر نوفمبر، دروس يديرها مدربون متمرسون واستوديوهات رياضية رائدة، موقع مخصص للتدريب «جيت أفينيو 1» طابق البوديوم، على بعد 3 دقائق فقط سيراً على الأقدام من محطة مترو المركز المالي.