إسماعيل إبراهيم يشارك في إدارة الطائرة بدورة التضامن الإسلامي



يغادر إسماعيل إبراهيم، حكمنا العالمي في الكرة الطائرة، إلى الرياض بعد غد الأحد، للمشاركة في إدارة مباريات مسابقة الكرة الطائرة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 21 من نوفمبر المقبل.

وتشارك في المسابقة 7 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى 3 منتخبات، تمثل قطر، والسعودية، والبحرين، وضمت المجموعة الثانية 4 منتخبات، تمثيل إيران، وتركيا، وتركمانستان، وليبيا. ولن يشارك منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في الدورة، التي سبق وأعلنت اللجنة الأولمبية الإماراتية عن المشاركة ببعثة تضم 96 رياضياً بواقع 64 لاعباً و32 لاعبة، في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة.



وتتنافس الإمارات في تلك الدورة في 15 لعبة رياضية، تتضمن الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، المواي تاي، التايكواندو، ألعاب القوى، السباحة، الفروسية، المبارزة، رفع الأثقال، تنس الطاولة، الألعاب الإلكترونية، والهجن، إضافة إلى ألعاب القوى ورفع الأثقال لأصحاب الهمم.

يذكر أن الإمارات سبق أن حققت إجمالي 23 ميدالية ملونة في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، وشهدت أيضاً تسجيل الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الدولة بدورات التضامن الإسلامي عن طريق الدرّاج أحمد المنصوري بفئة السكراتش في مسابقة المضمار.