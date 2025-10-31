أحمد بالهول الفلاسي يبحث تعزيز التعاون الأولمبي مع جمهورية غامبيا



بحث معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، آليات تعزيز سبل التعاون مع باي دودو جالو، رئيس اللجنة الأولمبية في جمهورية غامبيا، بما يفتح آفاقاً جديدة لبناء الشراكات وتطوير قنوات التواصل الفاعل مع مختلف المؤسسات الرياضية حول العالم.

وشهد اللقاء الذي عقد صباح اليوم الجمعة بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات الحركة الأولمبية والرياضية، وفي مقدمتها إقامة المعسكرات التدريبية المشتركة، وإعداد وصقل الكوادر التدريبية والفنية في مختلف الرياضات، وتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين.



كما ناقش معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع الضيف الزائر أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها اللجنة الأولمبية الوطنية انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بإعداد الرياضيين وصقل قدراتهم، وتطوير المدربين والحكام، وتعزيز رياضة المرأة وتمكينها في مختلف المواقع الإدارية الرياضية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية ترحب دائماً بتوسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف اللجان الأولمبية، بما يسهم في تبادل التجارب الناجحة واستقطاب المبادرات النوعية الداعمة لتطوير منظومة العمل الرياضي والأولمبي في دولة الإمارات.



من جانبه، أشاد باي دودو جالو بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضة الإماراتية على مختلف المستويات، مؤكداً حرص اللجنة الأولمبية في غامبيا على الاستفادة من جميع التجارب الرائدة في المجالات الرياضية، وإعداد الرياضيين، وتمكين الكوادر الوطنية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في الميدان الرياضي والأولمبي.

حضر اللقاء عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطائرة، وأسامة قرقاش، نائب رئيس الاتحاد، والسيد باسم النقبي نائب رئيس الاتحاد للتمثيل الخارجي، وعبدالعزيز سليمان مدير مكتب الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.