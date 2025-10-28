«تحدي دبي للياقة 2025» يكشف عن جدول فعالياته على مدار 30 يوماً



مع اقتراب بدء فعاليات «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتصبح دبي المدينة الأكثر نشاطاً وصحة وحيوية على مستوى العالم، تم الكشف عن جدول فعاليات الدورة التاسعة من التحدي، والتي من المُقرر أن تنطلق يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، لتتحول دبي إلى ساحة نابضة بالحيوية طوال شهر كامل يحتفي باللياقة والعافية عبر الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، مع دعوة جميع سكان المدينة وزوارها إلى البحث عن تحديهم والمشاركة الفاعلة في التحدي على مدار هذا الشهر.



وتمتد فعاليات الدورة الحالية حتى الأحد 30 نوفمبر المقبل، لتقدم برنامجاً فريداً من التجارب المجانية المصممة لتناسب جميع الأعمار والقدرات. فمن أربع فعاليات رئيسية كبرى، وثلاث قرى 30×30 للياقة، وأكثر من 25 مركزاً مجتمعياً، إلى آلاف الجلسات والحصص التدريبية المجانية في مختلف أنحاء المدينة، يقدم تحدي دبي للياقة 2025 تجربة متكاملة تجعل الحركة والنشاط أكثر إلهاماً وسهولة ومتعة من أي وقت مضى.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحدي دبي للياقة البدنية في العام 2017 بفكرة مبتكرة تدعو المجتمع لممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً، واليوم، أصبح التحدي حدثاً نوعياً تغيّرت معه نظرة مدينتنا إلى النشاط البدني.



وأضاف: النجاح لا يرتبط فقط بأعداد المشاركين بل بعدد الأشخاص الذين تغيّرت حياتهم، أشخاص بدأوا بالمشي مع عائلاتهم، وأصحاب عملٍ وضعوا برامج صحيةٍ في أماكن عملهم، والأحياء التي أصبحت شوارعها الآن حافلة بالسكان النشطين، فمثل هذا من التغير السلوكي مهمّ لأن الصحة العامة رحلة طويلة؛ والتحدي هو المحفّز الذي يُحوّل النية إلى عادةٍ يومية.

وتابع قائلاً: التحدي وضع دبي على خريطة العالم كمدينةٍ تُترجم الرؤى إلى ممارسات واقعية، لكونه يتسم بالشمولية عبر فعاليات متنوعة، وبرامج مُصمّمة لجميع الفئات من الرجال والنساء وللكبار والأطفال، إضافة إلى منصات رقمية تُتيح التواصل والمشاركة من أي مكان، إن هذا التنوع وسهولة الوصول هما ما يصنعان التغيير المستدام في ثقافة المجتمع الرياضية. وهدفنا هو أن تبقى دبي موطناً عالمياً وأفضل وجهة للرياضة والحياة النشطة، مع ضمان جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع ما يرسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والترفيه.



من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يجسّد شعار هذا العام «ابحث عن تحديك» جوهر المبادرة، إذ يدعو الجميع لاستكشاف الأنشطة التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم. وفي عام المجتمع في دولة الإمارات، يجمع هذا الحدث السنوي أفراد المدينة على مدى شهر كامل من الحركة والنشاط، ليقدم لهم تجارب مشتركة تعزز التواصل، وتلهم الجميع لتبني عادات صحية مستدامة تمتد لما بعد فترة التحدي.



الفعاليات الأربع الرئيسية:

تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد- الأحد 2 نوفمبر

يشارك الآلاف من راكبي الدراجات في الدورة السادسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية، والذي يبدأ في الساعة 6:15 صباحاً على شارع الشيخ زايد.

ويتيح التحدي للمشاركين فرصة اختيار التجربة التي تناسبهم؛ سواء عبر المسار العائلي الممتد لمسافة 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي، أو عبر المسار الكامل بطول 12 كيلومتراً، الذي يمر بأبرز معالم المدينة، بما في ذلك متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.

أما المحترفون في ركوب الدراجات، فيمكنهم خوض جولات السرعة، التي تعود هذا العام بين الساعة 5:00 و6:00 صباحاً، لتمنحهم تجربة استثنائية على الطريق السريع بسرعة لا تقل عن 30 كيلومتراً في الساعة. يشمل الحدث أماكن مخصصة لأصحاب الهمم، مع توفير الدعم اللازم لاستخدام الدراجات المعدلة والدراجات الثنائية ودراجات اليد، بما يعكس الطابع الشمولي الذي يميز التحدي، ويجعل المشاركة متاحة للجميع. ويمكن للمشاركين المسجلين استلام القمصان وأرقام السباق من قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

ومنذ انطلاقه، حقق الحدث زيادة بنسبة 85% في عدد المشاركين، حيث استقطب العام الماضي 37,130 راكب دراجة. علماً أن التسجيل متاح عبر الموقع www.dubairide.com



تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات – السبت والأحد 8 و 9 نوفمبر

بعد النجاح الكبير في الدورات السابقة، يعود تحدي دبي للتجديف بنسخة أوسع على مدار يومين عند سد حتّا، وسط الطبيعة الجبلية الخلابة لسلسلة جبال الحجر. تقدّم الفعالية مزيجاً مثالياً من اللياقة والمغامرة وجمال الطبيعة، مع جلسات تجذيف مجانية بإشراف مدربين محترفين، وتجارب مجانية للتجديف بالكاياك ضمن قوارب فردية للأعمار 17 سنة فما فوق، وقوارب مزدوجة للعائلات، وذلك وفق نظام أولوية الحضور، بالإضافة إلى جلسات يوغا عند الغروب فوق سطح الماء. تُقام الفعالية يومياً من الساعة 8:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً، مع توفير جميع المعدات «الألواح، والمجاذيف، وسترات النجاة»، مع دعم مخصص لأصحاب الهمم.

وتتوفر خدمة نقل مجانية من موقف وَن سنترال بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي إلى موقع الفعالية في حتّا، لتتحول التجربة إلى مغامرة نهاية أسبوع متكاملة.

وقد شارك العام الماضي أكثر من 2,330 شخصاً في التحدي، ومع تمديد الفعالية ليومين هذا العام، سيحظى عدد أكبر من المشاركين بفرصة استكشاف تجربة التجذيف في أجمل وجهات دبي الطبيعية. يمكن التسجيل عبر الموقع www.dubaistanduppaddle.ae



تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي – الأحد 23 نوفمبر

تعود إحدى أبرز الفعاليات الجماهيرية ضمن التحدي في دورتها السابعة، لتحوّل شارع الشيخ زايد إلى أكبر مسار جري مجتمعي مجاني في العالم. ويدعو التحدي جميع الفئات العمرية ومستويات اللياقة للمشاركة في تجربة تحتفي بالنشاط والمشاركة المجتمعية، عبر مسارين مناسبين لمختلف القدرات؛ الأول بطول 10 كيلومترات للعدّائين المحترفين وينتهي عند مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي، والثاني بطول 5 كيلومترات للعائلات والهواة وينتهي بالقرب من دبي مول في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد. كما يوفر الحدث مناطق انطلاق مخصصة لأصحاب الهمم مع تقديم الدعم اللازم لهم. وشهد العام الماضي مشاركة 278.000 شخص، محققاً زيادة بنسبة 297 % في المشاركة منذ الدورة الأولى. والتسجيل متاح عبر الموقع www.dubairun.com



دبي يوغا – الأحد 30 نوفمبر

يُختتم التحدي هذا العام بفعالية رئيسية جديدة كلياً، وهي «دبي يوغا»، التي ستُقام عند غروب الشمس في حديقة زعبيل، لتجمع آلاف المشاركين في واحدة من أكبر جلسات اليوغا الجماعية في المنطقة. تمثل هذه الفعالية نقلة نوعية في التحدي من مفهوم اللياقة البدنية إلى العافية الشاملة، وتسليط الضوء على أهمية التوازن الجسدي والذهني والنفسي، مع توفير مناطق مخصصة للعائلات والسيدات. وتعد هذه الفعالية احتفالية مجتمعية ختامية توحّد المشاركين في لحظة انسجام وتوازن تجسد شعار «ابحث عن تحديك». يمكن التسجيل عبر الموقع www.DubaiYoga.ae



ثلاث قرى 30 × 30 مجانية للياقة: وجهتك اليومية للنشاط

قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة - من 1 حتى 30 نوفمبر

تُعد هذه القرية الأكبر ضمن فعاليات التحدي والأكثر تنوعاً في أنشطتها، إذ تقدّم تجارب شاملة تناسب جميع المستويات والاهتمامات، من ألعاب كرة القدم والسلة والكريكيت والكرة الطائرة الشاطئية إلى البادل وتمارين اللياقة واليوغا.

وتستقبل الزوار من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 3:00 عصراً حتى الـ 11:00 مساءً، ومن الساعة 7:00 صباحاً حتى الـ 11:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتمنح الجميع فرصة المشاركة في أي وقت من اليوم. وتضم القرية مجموعة واسعة من مناطق التدريب، مثل تمارين هيت HIIT، ومسار العقبات، ومنطقة بيتش ووريور، بالإضافة إلى برنامج يومي من الحصص والجلسات الرياضية. الدخول مجاني بعد التسجيل في الموقع، مع إمكانية حجز الملاعب مسبقاً للراغبين في ممارسة أنشطة محددة.



قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل- «1–30 نوفمبر»

تقع القرية في حديقة زعبيل عند بوابة رقم 2، وتشكل المركز الرئيسي لفعاليات الجري وركوب الدراجات الهوائية ضمن التحدي. وتستقبل الزوار من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4:00 عصرا حتى الـ 11:00 مساءً، ومن الساعة 12:00 ظهراً حتى الـ 11:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتوفر تجربة متكاملة تجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية.

تضم القرية منصة رئيسية تُقام عليها جلسات لياقة مباشرة يومياً، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال وتمارين «سبينينغ»، والملاكمة، إضافة إلى ملاعب للحجز لكرة السلة والكريكيت والبادل. كما تُعد حديقة زعبيل الموقع الرسمي لاستلام القمصان وأرقام السباقات الخاصة بـتحدي دبي للدراجات الهوائية من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وتحدي دبي للجري من 3 إلى 22 نوفمبر، ما يجعلها محطة أساسية لجميع المشاركين في فعاليات التحدي.



قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء- «1–30 نوفمبر»

تُعد القرية وجهة مثالية للعائلات ومحبي الأنشطة الخارجية، إذ تضم مساراً للجري وركوب الدراجات بطول 2.8 كيلومتر، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال والسيدات فقط، وصالة رياضية جديدة لعام 2025، وملاعب متعددة تشمل البادل والكرة الطائرة وكرة القدم وكرة السلة، مما يجعلها مكاناً متكاملاً لممارسة مختلف الأنشطة في أجواء مفتوحة وآمنة. وتستقبل القرية الزوار يومياً من الساعة 4:00 عصرا حتى الـ 11:00 مساءً، لتمنح جميع أفراد المجتمع فرصة المشاركة في أنشطة متنوعة تجمع بين اللياقة والترفيه ضمن بيئة عائلية مريحة.



المراكز المجتمعية للياقة: النشاط في كل حي

ينتشر أكثر من 25 مركزاً مجتمعياً للياقة في مختلف أنحاء دبي طوال شهر نوفمبر، مقدّمةً جلسات تدريب مجانية يومية، وصفوفاً متخصصة، وتجارب متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات، ليصبح التحدي قريباً من كل منزل وكل حي. ومن جلسات التزلج على الألواح واليوغا إلى فعاليات الجري المجتمعي وتمارين القوة، توفّر هذه المراكز أنشطة متنوعة تجعل ممارسة اللياقة جزءاً من الحياة اليومية ومفهوماً متاحاً للجميع، أينما كانوا في دبي.

للاطلاع على المواقع والمواعيد والأنشطة المتاحة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.dubaifitnesschallenge.com

تشمل المراكز المجتمعية هذا العام:

•مركز اكس بارك دبي × ويلفيت 30×30 للياقة

•مركز دي إم سي سي «أبراج بحيرات جميرا» 30×30 للياقة

•مركز ايه إي اس اس بي سكيت بارك 30×30 للياقة

•مركز ذا بلوواترز 30×30 للياقة

•مركز مرسيدس بنز 30×30 للياقة

•مركز فندق جيه ايه حصن حتّا 30×30 للياقة

•مركز عالم دانوب الرياضي 30×30 للياقة

•مركز شرطة دبي القافلة الرياضية 30×30 للياقة

•مركز وادي حتّا 30×30 للياقة

•مركز نادي زعبيل للسيدات 30×30 للياقة

•مركز سوق رايب ماركت 30×30 للياقة

•مركز تاون سكوير 30×30 للياقة

•مركز القرية العالمية 30×30 للياقة

•مركز جولف فور جوود 30×30 للياقة

•مركز جيمنيشن مردف 30×30 للياقة

•مركز جيمنيشن موتور سيتي 30×30 للياقة

•مركز جيمنيشن بر دبي 30×30 للياقة

•مركز جيمنيشن القوز 30×30 للياقة

•مركز ذا بيتش جي بي آر × سكوات وولف 30×30 للياقة

•مركز تلال الغاف 30×30 للياقة

•مركز استاد ذا سيفنز 30×30 للياقة

•مركز أفينيو البوابة 30×30 للياقة

•مركز وصل جرين بارك 30×30 للياقة

•مركز وصل فيليج 30×30 للياقة

•مركز وصل 1 30×30 للياقة

•مركز دبي فستيفال سيتي مول 30×30 للياقة

•مركز ند الشبا مول 30×30 للياقة

•مركز بالم جميرا مول 30×30 للياقة

•بالم ويست بيتش 30×30 للياقة



فعاليات رياضية عالمية بالتزامن مع تحدي دبي للياقة

تقام خلال فترة تحدي دبي للياقة 2025 مجموعة من أبرز البطولات والفعاليات الرياضية الدولية، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الرياضة والعافية. ومن أبرز الفعاليات المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر:

بطولة دبي بريميير بادل - «16-9 نوفمبر»

تستقطب بطولة دبي بريميير بادل P1 نخبة لاعبي البادل في العالم في مجمع حمدان الرياضي لخوض أسبوع من المنافسات العالمية بجوائز مالية تصل إلى 470000 يورو. وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم اللعبة مثل خوان ليبرون، وألي غالان، وأرتورو كويلو، وأغوستين تابيا، في واحدة من أبرز محطات سلسلة بطولات البادل لهذا الموسم.



بطولة ترايثلون دبي - «16-13 نوفمبر»

تعود بطولة ترايثلون دبي T100 لتقدّم أربعة أيام من السباقات المتعددة الرياضات بمستوى عالمي، تجمع بين نخبة المحترفين والمشاركين من مختلف المستويات ضمن الجولة العالمية للبطولة. وتشمل المنافسات سباقات ترايثلون كاملة لمسافة 100 كيلومتر، ومسافات أقصر للسباقات السريعة، وسباقات تتابع للفرق، إضافة إلى فعاليات مخصصة للشباب، ما يجعلها حدثاً شاملاً يعزز المشاركة المجتمعية والنشاط الجماعي في أنحاء المدينة.

بطولة جولة دي بي ورلد الختامية - «13–16 نوفمبر»

تُختتم جولة دي بي ورلد موسم الغولف العالمي ببطولة كبرى تُقام على ملعب إيرث في عقارات جميرا للغولف، حيث يجتمع أفضل 50 لاعباً في تصنيف السباق إلى دبي، ومن بينهم روري ماكلروي، وتومي، فليتوود، ونخبة من أبرز نجوم الغولف، لخوض المنافسة على اللقب في أجواء حماسية تعكس مكانة دبي الرائدة في عالم الغولف.



بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي - «28–30 نوفمبر»

تعود البطولة إلى استاد ذا سيفنز لثلاثة أيام من منافسات الرجبي العالمية والترفيه والأنشطة المجتمعية المتواصلة. وتستضيف البطولة ضمن سلسلة HSBC SVNS أقوى المنتخبات الدولية للرجال والسيدات، إلى جانب بطولات الهواة في الرجبي، وكرة الشبكة، والكريكيت، واللياقة البدنية، لتجمع الآلاف من المشجعين في أجواء احتفالية نابضة بالحيوية.

الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» في صالة كوكا كولا أرينا:

تستضيف دبي نخبة من أندية كرة السلة الأوروبية ضمن مباريات نادي دبي لكرة السلة الذي يواجه فرقاً عالمية مرموقة مثل بارتيزان موزارت بيت وسي سي ديربي وكرفينا زفيزدا وزالغيريس كاوناس وباريس باسكت، في سلسلة من المواجهات القوية التي تمتد طوال شهر نوفمبر.



آلاف حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة

إلى جانب فعاليات التحدي الرسمية، يشهد شهر نوفمبر تنظيم باقة واسعة من الفعاليات الرياضية والأنشطة المجتمعية في مختلف أنحاء دبي، لتقدّم لكل فرد فرصة البحث عن تحديه بأسلوبه الخاص، أياً كان مستوى لياقته أو اهتمامه.

سباقات التحدي والمغامرة: يمكن للمشاركين اختبار قدراتهم في سباقات التحمل والمغامرة مع فعاليتي سبارتان وادي هب حتّا 2025، التي تقام في 1 نوفمبر، وتحدي الوحول حتّا 2025، التي تقام في 2 نوفمبر، وهما من أكثر سباقات العقبات تحدياً في العالم وسط الطبيعة الجبلية الخلابة في منطقة حتّا. كما تقدّم نسخة مصغّرة للعائلات ضمن تاف مادر ودو ميني مادر، فيما يعود سباق العقبات آرابيان ووريور في 15 نوفمبر، إلى جانب فعالية أورا تراي إن ذا سكاي، التي تقام في أعلى حوض سباحة في العالم لتجربة ترايثلون فريدة.



سباقات الجري للجميع: من الراغبين في تحقيق أرقام شخصية جديدة إلى محبي الجري الخفيف، يقدّم شهر نوفمبر جدولاً متكاملاً من سباقات الجري لجميع المستويات، منها بلس 500 نصف ماراثون مدينة دبي 2025 في 16 نوفمبر، والذي يمر عبر وسط المدينة، ونصف ماراثون حديقة مشرف في 1 نوفمبر، والذي يوفر مسارات لمسافات 10 كلم و5 كلم و3 كلم في أجواء طبيعية مميزة. ويُقام شي رانز «سباق دبي لجري السيدات سابقاً» في 9 نوفمبر، احتفاءً بتمكين المرأة، إلى جانب مينز ران في 23 نوفمبر، وسباق النيابة العامة للجري 2025 في 15 نوفمبر، لتعزيز الترابط المجتمعي.



كما تشمل الفعاليات سباق نخيل بالم رَن في 9 نوفمبر، وسباق سيغنا للجري واللياقة البدنية «9 نوفمبر» وسبينيز فاميلي رن «8 نوفمبر»، وذا ميوزيك رن «15 نوفمبر»، وسباق سكيتشرز رن اليوم الوطني في 30 نوفمبر بمسافات 21 كلم، و10 كلم، و5 كلم، و3 كلم، إضافة إلى سباق الوحدة للجري من بنك الإمارات دبي الوطني في 16 نوفمبر، لتعزيز الدمج المجتمعي، وسباق سكيتشرز برفورمانس الليلي في 19 نوفمبر، والذي يقدم تجربة ليلية مميزة، فضلاً عن سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري: السباق السادس بدبي في 29 نوفمبر، وسباق مدرج الطائرات في دبي 2025 خلال معرض دبي للطيران في 16 نوفمبر.

سباقات الدراجات الهوائية والجبلية: تتيح فعاليات هذا الشهر لعشّاق الدراجات اختبار مهاراتهم في جولة الاستعداد الثالثة لتحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي يقام في 23 نوفمبر، أو المشاركة في تحدي الإمارات للدراجات الجبلية في 29 نوفمبر. كما تقام فعاليات مجتمعية مخصصة للعائلات والهواة لتشجيع المشاركة على أوسع نطاق.



سباقات التحمل والأنشطة متعددة الرياضات: تعود سلسلة تيرف جيمز دبي سيتي 2025 خلال يومي 21 و22 نوفمبر، لتجمع عشاق اللياقة في المدينة، إلى جانب فعالية «سابق الريح» على ألواح التزلج بعجلات بتاريخ 15 نوفمبر، لتوفير تجربة مميزة على المسارات، وسباق فلايت دبي الدولي للتزلج على الماء 2025 في 23 و24 نوفمبر، الذي يستعرض أحدث تقنيات الرياضات المائية.

فعاليات مجتمعية ومبتكرة: سوف يستمتع المشاركون بفعالية هايكينغ علامة حتا بتاريخ 8 نوفمبر، والتي تجمع بين النشاط والمغامرة، إلى جانب تحدي دبي للدودج بول في 15 نوفمبر، وبطولة C1 في 8 نوفمبر، والتي تعد أول سباق هجن للفارسات، فيما يقدم معرض «ليفل أب» للابتكار في التكنولوجيا الرياضية والذي يقام خلال الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر، أحدث الأجهزة التقنية في مجال الرياضة ومفاهيم العافية الرقمية.



الغولف للجميع: على مدار شهر نوفمبر، يقدّم برنامج «جولف إز جوود» جلسات تدريب مجانية، وفرص لعب ومنافسات مفتوحة في أندية الغولف المنتشرة في دبي، بما في ذلك نادي أرابيَن رانشز للغولف، ونادي خور دبي للغولف واليخوت، ونادي دبي هيلز للغولف، ونادي الإمارات للغولف، وعقارات جميرا للغولف، وغيرها. كما ينظم اتحاد الإمارات للغولف دروساً مجانية ضمن مبادرة الغولف في المدارس للأطفال من 6 إلى 16 عاماً في أيام 10 و11 و12 و13 و14 و17 و18 نوفمبر، إضافة إلى دروس تدريب مجانية في موقع بطولة جولة دي بي ورلد خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.



يقدّم هذا الجدول الحافل فعاليات تناسب جميع الاهتمامات والمستويات، ليجد كل فرد في 30 دقيقة دبي طريقه نحو التحدي الخاص به. فجوهر تحدي دبي للياقة هو الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً متتالية، وبغض النظر عن نوع النشاط، سواء كان تمارين عالية الكثافة، أو جلسات يوغا هادئة، أو نزهات عائلية، أو رحلات بالدراجة، فإن الاستمرارية هي الأساس. فاستكمال رحلة 30×30 لا يقتصر على اللياقة البدنية فحسب، بل يشكّل خطوة نحو بناء عادات مستدامة، واكتشاف القدرات الشخصية، والانضمام إلى مجتمع واسع يتشارك نفس الالتزام بالعافية والنشاط. فكل يوم يشارك فيه الفرد يُسهم في تطوير نمط حياة صحي، ويُلهم من حوله لبدء تحديهم الخاص.



يُنظَّم تحدي دبي للياقة 2025 بالتعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، بدعم من الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما تحظى المبادرة بدعم من الشركاء الاستراتيجيين: صن آند ساندز سبورتس، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وديكاثلون، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإي آند، وميرا ديفيلوبمنت، وهواوي، وطلبات، وعيادة ألتميت هيومان الصحية، وووب، وشمال-كايت بيتش، وحتا كاياك؛ إلى جانب الشركاء الرسميين: طيران الإمارات، وإمارات؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ والشركاء الحكوميين: الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب- دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دبي الصحية، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، شرطة دبي، وزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات.

خلال شهر نوفمبر، ابحث عن تحديك، واستكشف النشاط الذي يلهمك، وتواصل مع مجتمعك، وابنِ عاداتٍ إيجابية تدوم طويلاً بعد انتهاء الثلاثين يوماً. يمكن التسجيل مجاناً من خلال: www.dubaifitnesschallenge.com