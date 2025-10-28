عبدالله الوهيبي: إنجاز الآسيوية تاريخي ويؤكد تطور سباحة الإمارات



أعرب عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عن فخره واعتزازه بالإنجاز التاريخي الذي حققه السباح حسين شوقي، بإحرازه أول ميدالية في تاريخ السباحة الإماراتية بدورة الألعاب الآسيوية للشباب، مؤكداً أن هذا النجاح يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة.



وقال الوهيبي: «ما حققه حسين شوقي إنجاز نفخر به جميعاً، فهو ثمرة لجهود طويلة من العمل المتواصل داخل الاتحاد والأندية، ودليل واضح على أن السباحة الإماراتية تسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في دعم أبنائها الرياضيين، وإلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على ما قدماه من دعم مستمر أسهم في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذا النجاح، وإلى كل من أسهم في تطوير منظومة السباحة الإماراتية من مدربين وإداريين وأولياء أمور».



وأشار الوهيبي إلى أن هذه الميدالية لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج عمل وإعداد كبير على مدار الفترة الماضية، وظهرت بوادره في النتائج المميزة التي حققها المنتخب خلال البطولة العربية في المغرب، التي كانت خطوة مهمة نحو هذا الإنجاز الآسيوي التاريخي.

واختتم تصريحه مؤكداً أن الاتحاد سيواصل العمل على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة القارية والعالمية، وأن ما تحقق اليوم هو بداية لمسيرة حافلة بالنجاحات القادمة للسباحة الإماراتية.