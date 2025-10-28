«شرطة دبي» تواصل ريادتها في التميز الرياضي محلياً ودولياً

البيان

أكدت نتائج مركز التميز الرياضي في شرطة دبي استمرار تفوق منتسبي القوة في مختلف البطولات المحلية والدولية والشرطية، محققين إنجازات غير مسبوقة، تجسد الاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي للرياضة ركيزة أساسية في دعم اللياقة الجسدية والذهنية للمنتسبين، وتعزيز مبدأ «الرياضي المتميز هو رجل الأمن المتميز».

سجل مركز التميز الرياضي 327 ميدالية محلية خلال 2024، منها 130 ذهبية، و96 فضية، و101 برونزية، ضمن أكثر من 1162 مشاركة لمنتسبي شرطة دبي في بطولات محلية متنوعة، شارك فيها 806 لاعبين، و356 لاعبة بنسبة مشاركة نسائية بلغت 30.5%.



وشملت المشاركات فعاليات وبطولات وطنية كبرى مثل بطولات درع التفوق الرياضي العام للقيادات الشرطية، التي يقيمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وبطولة ند الشبا الرياضية، ودورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، إلى جانب البطولات التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي والمجالس الرياضية ومؤسسات رياضية وطنية.

على المستوى الدولي امتدت إنجازات منتسبي شرطة دبي إلى مختلف القارات، محققين مراكز متقدمة في بطولات عالمية في أوروبا، آسيا، أفريقيا، وأمريكا الشمالية، بواقع ميداليات متعددة في رياضات الرماية، الجوجيتسو، الكاراتيه، الدراجات الهوائية، الجري، والتحديات التكتيكية، وتحدي الإنقاذ، ما يعكس جاهزية وكفاءة الرياضيين الشرطيين، وتمثيلهم المشرف لدولة الإمارات في المحافل الدولية.



أما على المستوى الشرطي فقد حقق مركز التميز الرياضي حضوراً بارزاً في 34 بطولة شرطية على مستوى الدولة، و29 بطولة على المستوى الدولي، بمشاركة 349 رياضياً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وتوجت هذه الجهود بحصول شرطة دبي على درع التفوق الرياضي الذهبي لعام 2024 واحتفاظها بألقابها المتقدمة لعامي 2022 و2023 في جوائز الأداء الرياضي الشرطي، تأكيداً على تميز المنظومة الرياضية ضمن المؤسسة الأمنية.



من جهته أشار العقيد عبدالباسط علي عبد الرحمن، مدير مركز التميز الرياضي بشرطة دبي، إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة استراتيجية واضحة المعالم، وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي، تهدف إلى تحقيق استدامة الأداء الرياضي ورفع مستوى الجاهزية البدنية، من خلال برامج تدريبية تخصصية وشراكات استراتيجية مع مؤسسات رياضية محلية وعالمية، أبرزها اتحاد الشرطة الرياضي، والاتحادات الرياضية الوطنية، والمجالس الرياضية المحلية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الاتحادات الرياضية الدولية، من أبرزها الاتحاد الدولي للرماية والاتحاد الدولي للكاراتيه والاتحاد الدولي للموانع، والاتحاد الدولي للقتال المختلط، وذلك بهدف تطوير أداء مدربي الرياضة، ورسم مسار تدريبي لهم، وفق أفضل الممارسات العالمية.



وأكد مدير مركز التميز الرياضي بشرطة دبي أن هذه النتائج تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستثمار في العنصر البشري، ودعم المواهب الرياضية الشرطية من الجنسين، للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، مشيراً إلى أن المركز يعمل وفق رؤية واضحة تركز على إعداد رياضيين محترفين يتمتعون بالجاهزية البدنية والنفسية العالية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة في بناء كوادر قادرة على التميز ميدانياً ومهنياً.

وثمن العقيد عبد الباسط علي عبد الرحمن دعم معالي القائد العام لشرطة دبي، وسعادة نواب القائد العام المستمر لكل المبادرات الرياضية والبرامج التطويرية، التي تعزز مكانة شرطة دبي منظومة أمنية ورياضية متكاملة.