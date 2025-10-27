850 سباحاً وسباحة من 90 جنسية يتنافسون في بطولة الموهوبين



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الموهوبين للسباحة، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة، التي ستقام يومي 15 و16 نوفمبر 2025، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً على المشاركة بلغ عدد من سجلوا أكثر من 850 سباحاً وسباحة من أكثر من 90 جنسية، يمثلون الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة في الدولة. كما يشارك في الحدث الأول من نوعه نادي أبوظبي للرياضات المائية، ونادي الفجيرة، ونادي الحمرية، ونادي مليحة بعدد كبير من السباحين المواطنين، ما يعكس جهود وزارة الرياضة في اكتشاف ورعاية الأجيال الصاعدة في الرياضات المائية وتطوير قاعدة المواهب الوطنية.

وكشف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل تنظيم النسخة الأولى من بطولة الموهوبين للسباحة، التي تقام ضمن جهود وزارة الرياضة ومساعيها لاكتشاف ورعاية الأجيال الصاعدة في الرياضات المائية بما يخدم تطوير قاعدة المواهب الوطنية.



وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم بالدعم اللامحدود الذي يوليه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة لبرامج وخطط اكتشاف المواهب لما لذلك من أثر بالغ على تطور رياضة الإمارات والوصول بأبناء الدولة إلى أعلى درجات التنافسية بما يمكنهم من حصد الإنجازات في الاستحقاقات الدولية على المستويات كافة، كما أشاد

بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وتوفيره المنشآت الرياضية لاحتضان الأحداث الرياضية بالدولة وبطولة السباحة للموهوبين على وجه الخصوص، بما يخدم تشجيع ودعم الرياضة التنافسية.

وأشار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إلى أن البطولة تُنظَّم بالتعاون بين وزارة الرياضة واتحاد الإمارات للسباحة ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وبإشراف لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وضمن الخطة الوطنية الهادفة لبناء منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في الدولة، وتأتي ترجمةً لرؤية وزارة الرياضة في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة والمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.



وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «هذه البطولة ذات أهمية بالغة حيث تمثل الخطوة الأولى ضمن البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب في رياضة السباحة، كما تُعد نقطة انطلاق لسلسلة من البطولات والبرامج المخصصة لرعاية الموهوبين في الألعاب الفردية والجماعية، وتواكب استراتيجية الرياضة الوطنية في ما يخص إعداد وصقل المواهب لصناعة أبطال المستقبل».

وتابع: «نثق وعن يقين بأن هذه البطولة بما شهدته من إقبال كبير على المشاركة فاق التوقعات وبلغ 850 سباحاً وسباحة من أكثر من 90 جنسية، علاوة على 100 آخرين في قائمة الانتظار لحين دراسة إمكانية مشاركتهم، ستحقق تطلعاتنا وأهدافنا بشأن تطوير القدرات الوطنية وتعزيز حضور الإمارات في الرياضات المائية، لأنها ليست مجرد حدث تنافسي، بل تُسهم في نشر الرسالة الوطنية الهادفة لتعزيز ثقافة الرياضة بين الشباب وتحفيزهم على التميز والعطاء للوطن».



وكشف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عن أن البطولة تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 17 عاماً، وستستوعب أكثر من 850 سبّاحاً وسبّاحة يمثلون نحو 100 نادٍ وأكاديمية من إمارات الدولة كافة، مشيراً إلى أنها تعكس حجم الاهتمام المتزايد بتطوير الألعاب المائية في الدولة من أجل تعزيز استدامة المواهب الوطنية في مختلف الرياضات.

وتابع: البطولة ستكون منصة لاكتشاف السباحين المتميزين الناشئين وإعدادهم للمستقبل ببرامج تدريب مصممة وفق أعلى المعايير الفنية المتبعة في المجال، ومن خلال اندماجهم في بيئة تنافسية احترافية بمواصفات عالمية، وسيتيح الموقع الرسمي لوزارة الرياضة للمتابعين كافة المعلومات الخاصة بالبطولة.

جدير بالذكر أن الفائزين بالمراكز الأولى سيحصلون على ميداليات وجوائز تقديرية، كما سيتم اختيار نخبة من السباحين المتميزين للانضمام إلى برامج الرعاية لتطوير المواهب التابعة للجنة (UAETSS)، التي تشرف عليها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تقديم الدعم الفني والتدريبي المستمر للمواهب الواعدة.