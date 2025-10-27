«القافلة الرياضية» لشرطة دبي تواكب «تحدي اللياقة 2025» بفعاليات يومية



تنظم مبادرة مركز «القافلة الرياضية» التابعة لمجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة نادي ضباط شرطة دبي، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية اليومية، تزامناً مع انطلاق «تحدي دبي للياقة 2025» في دورته التاسعة، والهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدار 30 يوماً، وذلك من 1 حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأعلنت مبادرة مركز «القافلة الرياضية» عن برنامجها الشامل للفعاليات والأنشطة الرياضية التي ستستهدف كل القطاعات الشرطية على مدار 30 يوماً، وذلك ضمن التحدي الذي يحمل هذا العام شعار «ابحث عن تحديك»، ويتزامن مع احتفاء الدولة بعام المجتمع.



وبينت المبادرة أن مركز «القافلة الرياضية» سيكون مقره هذا العام في نادي ضباط شرطة دبي، وسيتم تنفيذ فعاليات رياضية يومية لمختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتحدي الـ 300 ألف خطوة عبر تطبيق «STEPPI»، إلى جانب تحدي القطاعات.

وأكدت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أن مبادرة القافلة الرياضية تعتبر مركز لياقة معتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث تشارك هذا العام في «تحدي دبي للياقة 2025» بأنشطة، بالتعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية، إلى جانب تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة والورش التثقيفية والتوعوية الموجهة للجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي على حد سواء، وذلك في إطار سعيها لتعزيز ثقافة الرياضة والصحة بين موظفيها وأفراد المجتمع.



وقالت: «فعاليات مركز«القافلة الرياضية»، تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في فعاليات التحدي الذي يتزامن مع احتفاء الدولة بـ «عام المجتمع» بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحويل النشاط البدني اليومي إلى تجربة جماعية تدعم تكوين عادات صحية مستدامة، وتأتي أيضاً تماشياً مع توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الثقة بالشرطة من خلال مبادرات رياضية ومجتمعية هادفة».

وأكدت الدكتورة المطروشي، أن مبادرة مركز القافلة الرياضية تهدف من خلال فعالياتها إلى إشراك جميع الاتحادات الرياضية في الدولة لتكون الرياضة وسيلة للتقارب بين الشرطة والمجتمع، وتعزيز قيم التواصل والانفتاح، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جعل الرياضة أسلوب حياة.



وختمت: «تتضمن فعاليات القافلة الرياضية مجموعة من الأنشطة المبتكرة مثل تحدي القطاعات، ومشاركة شرطة دبي في تطبيق «STEPPI» المعتمد من قبل القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الاقتصاد والسياحة، ما يعكس التزام شرطة دبي المستمر بتعزيز الصحة العامة ونشر الوعي بأهمية النشاط البدني»، داعية جميع الموظفين وأفراد الجمهور للاستفادة من شهر التحدي بما يعود عليهم بالصحة والفائدة.