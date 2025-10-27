مجلس دبي الرياضي يطلق موسماً جديداً من مبادرة «غرس»



أطلق مجلس دبي الرياضي فعاليات الموسم الجديد من مبادرة «غرس» التربوية الرائدة، للموسم الرياضي 2025 – 2026، والتي تأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، وتهدف إلى تعزيز القيم السلوكية لدى منتسبي الأندية الرياضية في إمارة دبي، من خلال إعداد الشاب الرياضي بشكل متميز وتحصينه ضد المخاطر وإكسابه القيم والسلوكيات الإيجابية والمهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصيته، ليكون قادراً على إفادة نفسه وأسرته ومجتمعه، وذلك بالتعاون مع أندية دبي والشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي.

وعقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع المؤسسات المشاركة في المبادرة، وهي شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وأوقاف دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة الإمارات للسياقة، بحضور ممثلين عن أندية شباب الأهلي دبي، والوصل، والنصر، وحتا، والشطرنج، ونادي دبي لأصحاب الهمم.



وتم خلال الاجتماع استعراض أهم إنجازات المبادرة التي تعد أحد أبرز المبادرات الوطنية على مدار 10 سنوات منذ انطلاقها عام 2013، حيث أسهمت فيها أكثر من 30 مؤسسة اتحادية ومحلية، وشارك فيها أكثر من 45000 من منتسبي الأندية والمدارس، وتم تنظيم أكثر من 1350 محاضرة.

كما تم مناقشة الخطة المستقبلية للمبادرة التي تأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية وتشمل إطلاق المشاريع والمبادرات والبرامج الرامية لتحقيق أهدافها في ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من تنمية المجتمع والصحة، والتعليم، والثقافة، والرياضة.



وتتضمن المبادرة 4 محاور ومرتكزات هي تعزيز القيم السلوكية والأخلاقية، وتثقيف اللاعبين وتطوير المهارات الحياتية، وتعزيز الوعي الصحي والسلامة، وتنظيم أنشطة ميدانية وزيادة التفاعل المجتمعي، وتشمل المبادرة تنظيم محاضرات توعوية، وورش عمل تفاعلية، ومناقشات جماعية، وتدريباً عملياً، واستشارات فردية.

واستعرضت شرطة دبي تفاصيل برنامج «رياضي واعٍ» الذي ستطلقه ضمن فعاليات المبادرة ويتضمن فعاليات وبرامج ومحاضرات متنوعة في مجال السلامة المروية ومخاطر شغب الملاعب ومكافحة الجرائم الإلكترونية، كما استعرضت أوقاف دبي خطة العمل والأنشطة التي تنظمها ضمن المبادرة، وتهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الوقف والعمل الخيري بين الرياضيين، وتنمية روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، مع إبراز الرياضي بوصفه سفيراً للقيم الإيجابية في أندية دبي.



كما تقدم هيئة الطرق والمواصلات بدبي فعاليات متنوعة للتوعية بقواعد السياقة الآمنة من خلال إنجاز دورات في القيادة الافتراضية والتوعوية بقواعد استخدام السكوتر الإلكتروني وحوادث الطريق بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للسياقة، فيما استعرضت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري برنامج «نبراس» التوعوي لمنتسبي أندية دبي، كما استعرضت هيئة تنمية المجتمع ضمن المبادرة المشتركة «أندية صديقة للطفل»، البرامج والأنشطة التي تهم حماية الطفل بالمؤسسات الرياضية.

وسيكون البرنامج متاحاً لبقية الدوائر الحكومية والمؤسسات الرياضية لتقديم أنشطة توعوية متنوعة خلال الموسم للأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة، خلال تنظيم البطولات الرياضية سواء للتثقيف بقواعد اللعبة أو مكافحة الظواهر السلبية والتحذير منها مثل المنشطات.