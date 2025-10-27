«الطب الرياضي» تنظم ورشة عمل للعلاج بالشريط الطبي اللاصق



نظمت جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل ورشة عمل تخصصية حول العلاج بالشريط اللاصق «الكينيسيولوجي» يومي 25 و26 أكتوبر الجاري بالتعاون مع شركة ايسيتي – الراعي البرونزي لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الذي تنظمه الجمعية يومي 1 و 2 نوفمبر 2025 في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي.



وقال الدكتور عبدالله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، حقق العلاج بالشريط اللاصق «الكينيسيولوجي» انتشاراً واسعاً على مستوى العالم وحقق نتائج إيجابية كبيرة في علاج الإصابات العضلية لمختلف الرياضات، لكنه مثل أي طريقة ناجحة للعلاج يشهد العديد من التطورات المتسارعة والإضافات والتطوير المستمر التي يجب التنويه عنها وشرحها على النحو الأمثل من المختصين في هذا المجال حتى للعاملين ذوي الخبرة في العلاج الطبيعي وطب إعادة التأهيل، كما أن هذا القطاع الحيوي يستقطب بشكل مستمر المزيد من العاملين الجدد الذين يتعاملون يومياً مع مختلف أنواع الإصابات والعلاجات، ولذلك فقد حرصت جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل على تنظيم ورشة مخصصة للعاملين في هذا المجال على مدار يومين كاملين وقبل أسبوع من عقد مؤتمر الإمارات للطب الرياضي حتى تنال القسط الكافي من الاهتمام والتركيز من المشاركين وحتى لا يتأثر برنامج المؤتمر الذي يضم أيضاً جلسات وورش عمل عديدة متخصصة في مختلف مجالات الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، حيث تم العمل على تطوير مهارات المشاركين في الورشة حول تطبيق الشريط اللاصق «الكينيسيولوجي» وفهم أساليب ووظائف الشريط لدعم الوقاية من الإصابات والتعافي منها، وكذلك تعلم الاستخدام العملي والفني للضغط باستخدام الشريط في الطب الرياضي.



وأضاف «كان هدفنا من تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع شركة – ايسيتي إلى تقديم تدريب عملي على أحدث تقنيات الشريط الكينيسيولوجي، مع التركيز على الأطراف العلوية والسفلية، و تم تخصيص الورشة لأخصائي العلاج الطبيعي والطب الرياضي وخبراء التأهيل، حيث تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي لتعزيز الأداء السريري في مجال الطب الرياضي، كما تمنح المشاركين ساعات تعلم معتمدة من هيئة الصحة بدبي تتضمن تدريباً عملياً مباشراً بإشراف خبير إقليمي لاكتساب تقنيات متقدمة لاستخدام الشريط الرياضي قابلة للتطبيق في الممارسة المهنية، كما تمنحهم فرصة للتواصل مع الزملاء والمتخصصين قبل انطلاق المؤتمر.



وأدار ورشة العمل التي أقيمت في مقر جمعية الإمارات الطبية، وقام بتدريب المشاركين فيها، عامر فرحات، مدير التعليم والعلاج الإكلينيكي للعلاج بالضغط في الشرق الأوسط بشركة ايسيتي، وتضمن برنامج الورشة على مدار يومين 9 ساعات شرح مفصّل وتعليم مهني مستمر معتمد من هيئة الصحة بدبي، وقد شارك في الورشة أطباء في الطب الرياضي، وجراحو العظام، وأخصائيو العلاج الطبيعي، وخبراء التأهيل، ومدربو اللياقة البدنية، ومختلف المهنيين الصحيين المشاركين في رعاية الرياضيين من المسجلين رسمياً للمشاركة في المؤتمر من داخل وخارج دولة الإمارات.