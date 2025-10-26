8 منتخبات وطنية تشارك في البطولة الدولية للتنس بالفجيرة



يستضيف نادي الفجيرة للتنس، منافسات النسخة الأولى للبطولة الدولية للمنتخبات الوطنية للتنس للرجال، والتي تقام بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وتقام بدءاً من غد الاثنين، وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات، وهي: الإمارات، والكويت والبحرين، وقطر، والعراق، والأردن، وسوريا، وإيران. وتقام البطولة بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، بتقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني للدورين النصف النهائي والنهائي للبطولة.



ويشارك منتخب الإمارات بـ 5 لاعبين، وهم: عمر بهروزيان، وعبد الرحمن الجناحي، وحمد الجناحي، ومروان المرزوقي، وأحمد بدري، بإشراف مدرب المنتخب الوطني الصربي ملدان ميلينوفيتش.

بدوره، رحب عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس بالمنتخبات المشاركة في البطولة، متمنياً لها تحقيق الطموح الذي تشارك لأجله في المنافسات، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تحرص على توفير كل مستلزمات النجاح لجميع المنتخبات، كما قدم بهروزيان شكره وتقديره لاتحاد الإمارات للتنس، لاختياره ملاعب نادي الفجيرة للتنس، لتقام فيها المنافسات، متمنياً أن تحقق البطولة أعلى درجات النجاح، خصوصاً أن النادي بصدد استضافة بطولات عديدة خلال الفترة المقبلة.



من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف المرزوقي، أن تنظيم بطولة المنتخبات الوطنية إضافة جديدة لمسيرة اتحاد التنس في تنظيم البطولات، لا سيما في نادي الفجيرة للتنس، حيث يعكس النجاحات المميزة التي حققها النادي في السنوات الماضية، من خلال تنظيمه للعديد من البطولات الدولية والإقليمية، مثمناً الجهود التي يبذلها النادي في دعم ثقافة ممارسة رياضة التنس في الدولة.