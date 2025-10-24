منتخب بناء الأجسام جاهز لبطولة غرب آسيا بالبحرين



أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن جاهزية لاعبي المنتخب الوطني لبناء الأجسام للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا، والتي ستقام في مملكة البحرين من 31 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل، تزامناً مع التدريبات الختامية التي أقيمت بضيافة صالة الماجد للياقة البدنية في دبي، بحضور أحمد جوهر، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، ومحمد عبدالعزيز الماجد، البطل الإماراتي رئيس صالة الماجد الرياضية، وزويد سالمين، المدير الفني للمنتخب الوطني، ومساعده سلمان عجيل.



من جهته، أكد أحمد جوهر أن مواصلة تدريبات المنتخب بصالة الماجد تأتي ضمن خطط الاتحاد الهادفة لتعزيز التعاون مع الصالات الرياضية باعتبارها الشريك الاستراتيجي لدعم تطور المنتخبات الوطنية، وتعزيز الرياضة المجتمعية أسلوباً مثالياً لنمو الرياضة الإماراتية.



من جهته ثمن الماجد الجهود الكبيرة والمستمرة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ما ساهم بعمل نقلة نوعية كبيرة في تطور رياضة بناء الأجسام الإماراتية على المستويين المحلي والدولي، معلناً عن مبادرة تحفيزية للاعبي المنتخب الوطني الفائزين في بطولة غرب آسيا، تشجيعاً منه على ضرورة تقديم أداء يليق باسم دولة الإمارات، موضحاً أنه سيتم فتح أبواب الصالة لتدريبات لاعبي المنتخب الوطني طوال الموسم الرياضي، مع توفير كل المستلزمات بشكل احترافي وذلك لدعم المنتخبات الوطنية.



على جانب آخر، أكد إسماعيل الرئيسي، «فاكيوم فت للوجبات الصحية»، أن دعم أبطال الإمارات واجب وطني وشرف لكل مؤسسة تؤمن بأهمية الرياضة والتغذية السليمة في تحقيق الإنجازات والوصول إلى أعلى مستويات الأداء أثناء الاستعداد والمنافسة في البطولة.