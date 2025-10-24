«طيران الإمارات» لسباعيات دبي للرجبي 2025 تعلن عن جدول مبارياتها



أعلنت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط، عن المجموعات وجداول المباريات لمنافسات سلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي 2026/2025» للرجال والسيدات لهذا العام.

حيث تنطلق منافسات اليوم الأول لفئة السيدات بين حاملات اللقب الأولمبي، نيوزيلندا والمنتخب الفرنسي، فيما ستشهد منافسات الرجال مواجهة بارزة تجمع بين أبطال دوري سلسلة «إتش إس بي سي العالمية» لسباعيات الرجبي وهو منتخب الأرجنتين، ومنتخب فيجي، حامل لقب بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025.



تضم منافسات الرجال ثمانية منتخبات، حيث وقعت القرعة على منتخب فيجي والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا، لتكون هذه المنتخبات ضمن المجموعة «أ» بوصفها مجموعة الأبطال، حيث تجمع بين بطل نسخة البطولة العام الماضي منتخب فيجي وبطل دوري سلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» وهو منتخب الأرجنتين، وبطل الأولمبياد فرنسا، وبطل العالم جنوب أفريقيا. وقد فازت فيجي في النسخة الماضية بنتيجة 19-5 على إسبانيا، حيث تعني مشاركتها لهذا العام دفاعها عن اللقب، وكان أول تتويج لها في دبي منذ عام 2015.

أما في المجموعة «ب»، فيستهل منتخب نيوزيلندا «أول بلاكس» مشواره بمواجهة مثيرة أمام المنتخب الجماهيري بريطانيا العظمى عند الساعة 12:26 ظهراً السبت، الموافق 29 نوفمبر المقبل، وتليها مباشرة مواجهة بين منتخب إسبانيا وأستراليا، وذلك عند الساعة 12:48 ظهراً في اليوم ذاته.



وتشهد الجولة الأولى من مباريات المجموعة «أ» مواجهة حامل اللقب فيجي أمام الأرجنتين عند الساعة 1:10 ظهراً، تليها مباراة جنوب أفريقيا ضد فرنسا عند الساعة 1:32 ظهراً. وفي واحدة من أبرز مواجهات المراحل الأولى يلتقي عمالقة الرجبي، منتخبا نيوزيلندا وأستراليا، عند الساعة 3:54 عصراً، تعقبها مباشرة قمة قوية بين فيجي وجنوب أفريقيا عند الساعة 4:16 عصراً، في مباراتين متتاليتين.

ومن المباريات البارزة الأخرى، مواجهة أستراليا ضد بريطانيا عند الساعة 7:50 مساء، ثم مواجهة جنوب أفريقيا أمام الأرجنتين عند الساعة 8:34 مساء، والتي تسدل الستار على مباريات دور المجموعات لفئة الرجال.

أما منافسات السيدات لهذا العام، فستشهد أيضاً مشاركة ثمانية منتخبات تتنافس على اللقب في ملعب «ذا سيفنز»، من بينها حاملات اللقب أستراليا، والتي تسعى لتحقيق لقبها السادس على التوالي في دبي بعد تتويجها بكأس 2024 بفوز مثير 28- 24 على نيوزيلندا ضمن نهائي استثنائي.



وسيخوض منتخب نيوزيلندا المتوج بلقب سلسلة 2024/ 2025 إضافة إلى ذهبيته الأولمبية ولقب بطولة العالم مواجهة افتتاحية مثيرة أمام منتخب فرنسا صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية، وذلك عند الساعة 10:58 صباحاً يوم السبت، الموافق 29 نوفمبر، وينضم إلى هذه المجموعة «أ» كل من منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وفيجي، اللذين يلتقيان عند الساعة 11:20 صباحاً.



وفي منافسات المجموعة «ب»، تستهل حاملة اللقب أستراليا حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة اليابان عند الساعة 11:42 صباحاً، فيما تلتقي بريطانيا العظمى، التي تحظى دائماً بدعم جماهيري كبير، مع كندا عند الساعة 12:04 ظهراً.

ومن بين المنافسات البارزة خلال اليوم نفسه، تلتقي فيجي مع فرنسا عند الساعة 1:59 ظهراً، ثم تتواجه نيوزيلندا مع الولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة 2:21 ظهراً.

وتختتم مواجهات دور المجموعات للسيدات بقمة مرتقبة تجمع بين أستراليا وبريطانيا العظمى عند الساعة 6:11 مساء. أما الأحد الموافق 30 نوفمبر المقبل فيتم تخصيص يوم كامل لمنافسات الأدوار الإقصائية، حيث تقام وللمرة الأولى جميع مباريات سلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» على ملعب «Pitch 1» على مدى اليومين، في حين تقام منافسات الفرق المدعوة على الملاعب من 2 إلى 9.