100 متسابق يشاركون في «تحدي باها أبوظبي»



ينظم مجلس أبوظبي الرياضي منافسات الجولة الأولى من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي للسيارات والدراجات النارية التي تنطلق السبت، في تلال سويحان بمنطقة العين، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.



وأكدت اللجنة المنظمة، في بيانها الخميس، أن الجولة الافتتاحية ستشهد مشاركة نحو 100 متسابق من 31 دولة، بينهم أكثر من 25 سائقاً إماراتياً، في حدث يجمع نخبة من المحترفين والهواة في تلال سويحان، التي تعد من أبرز الوجهات الصحراوية في دولة الإمارات لعشاق القيادة على الكثبان الرملية، التي تمتاز تلالها الرملية بارتفاعاتها المتنوعة، ما يجعلها بيئة مثالية لتنظيم منافسات التحمل والسباقات الصحراوية.



وتتضمن الجولة الافتتاحية 62 دراجة نارية، وثماني دراجات رباعية «كوادز»، وثماني سيارات، و22 مركبة من فئة الباجي، ضمن مسار رملي صحراوي يزيد طوله على 100 كيلومتر عبر خمس لفات، يمتد وسط الكثبان الرملية الناعمة في صحراء العين، ليقدم تجربة فريدة تجمع بين المهارة والسرعة والتحمل.



ويشارك في التحدي متسابقون من مختلف أنحاء العالم، من الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، وروسيا، والصين، واليابان، ولبنان، والأردن، وكندا، وأوزبكستان، وسويسرا، وبولندا، والبرازيل، وغيرها من الدول.



وأكد طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية عودة منافسات الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، الذي يجمع بين المحترفين والهواة في أجواء تنافسية، وفق أعلى معايير السلامة في الجولة الافتتاحية من الموسم الثالث، مشيراً إلى أن التحدي سيشهد تنافساً قوياً على ألقاب الموسم، التي يتم تحديدها بناءً على مجموع النقاط عبر الجولات الأربع.



وأكد التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتطوير مهارات السائقين المحليين وتحفيزهم على المشاركة في البطولات الدولية الكبرى داخل الدولة وخارجها، مرحباً باستمرار التعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الشريك الاستراتيجي في هذا المشروع.



وبالنسبة للبرنامج الزمني للحدث، فقد أعلنت اللجنة المنظمة أن الفحص الفني والتدقيق الإداري سيبدأ غداً، من الساعة 4:00 إلى 9:00 مساء.



وفي يوم السباق يبدأ التسجيل من الساعة 6:00 إلى 7:30 صباحاً، تليه إحاطة السائقين، ثم الانطلاق الرسمي للدفعة الأولى الساعة 8:30 صباحاً، فيما يقام التتويج الساعة 11:45 صباحاً في منصة الجوائز المخصصة عند خط النهاية.