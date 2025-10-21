مدينة إكسبو دبي تستضيف ثلاثة معارض متخصصة في مجالات الصحة واللياقة البدنية



تستضيف مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري ثلاثة معارض متخصصة في مجالات الصحة واللياقة البدنية والعافية، هي «دبي أكتف» و«دبي مصل شو» و«دبي أكتف إنداستري»، في نسختها التاسعة والأكبر حتى الآن.

ويُنظَّم الحدث بالتعاون بين مجموعة «إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط» ومجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 400 علامة تجارية و2000 رياضي، وبحضور متوقع يتجاوز 40 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها.

ويهدف «معرض دبي أكتف» إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، من خلال جلسات تفاعلية وورش تدريبية بمشاركة نخبة من المختصين والمدربين الدوليين، إضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة تجمع بين اللياقة الذهنية والبدنية.



ويقام «معرض دبي أكتف إنداستري» بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية بقطاع العافية، ويبحث سبل تطوير الصناعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجالات الصحة العامة واللياقة البدنية. ويشهد المعرض إطلاق أول تقرير وطني مشترك حول واقع وتوجهات قطاع اللياقة في دولة الإمارات، بمشاركة مجموعة من المؤسسات البحثية والمشغلين في هذا المجال.

ويستضيف المنتدى المصاحب للمعرض مجموعة من المتحدثين والخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة مستقبل قطاع العافية ودوره في دعم جودة الحياة، من بينهم ممثلون عن مجلس دبي الرياضي وعدد من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.



أما «معرض دبي مصل شو» فيسلط الضوء على رياضة كمال الأجسام ويستقطب عدداً من أبرز الرياضيين المحترفين، إلى جانب منافسات بطولة دبي مصل كلاسيك التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وتمنح بطاقات احترافية وجوائز للمشاركين المتميزين.

ويُعد تنظيم هذه المعارض الثلاثة في مدينة إكسبو دبي محطة مهمة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات والتعريف بأحدث الممارسات العالمية في مجالات اللياقة والعافية.