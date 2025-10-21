عمر المهيري: كارت الاحتراف رفع سقف طموحاتي وهدفي ذهبيتا العالم وغرب آسيا



قدم عمر المهيري، لاعب منتخبنا الوطني لبناء الأجسام، نفسه بقوة، تمهيداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في مملكة البحرين، مطلع نوفمبر المقبل، وبطولة العالم التي تستضيفها في المملكة العربية السعودية، ديسمبر المقبل، بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة بينوس كلاسيك، التي اختتمت في دبي أخيراً، في منافسات الفيزيك للطول تحت 173 سنتيمتراً، متفوقاً بذلك على نخبة من اللاعبين الدوليين.

ويطمح المهيري، الذي فاز بالمركز الخامس في بطولة العالم 2023 بإسبانيا، إلى تحقيق الإنجاز الأفضل والفوز بذهبية العالم المقبلة، مثمناً جهود مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بتوفير بيئة رياضية مثالية لاستكشاف وتطوير اللاعبين والمشاركة في أقوى البطولات.



وكشف المهيري أن أول بطولة تنافسية خاضها في عام 2017 في العاصمة أبوظبي، وحصد فيها المركز الرابع في الفيزيك، ما شجعه على الاستمرار في ممارسة رياضة بناء الأجسام، ليحصل على أول ذهبية في بطولة الإمارات للاعبين المواطنين 2019، وهو العام الذي شهد فوزه بذهبية بطولة العرب في مصر، وفضية غرب آسيا في البحرين، وبرونزية بطولة آسيا في الصين.

وأوضح المهيري أنه بعد «جائحة كورونا» استعاد قابلياته الجسمانية ليحقق في عام 2021 الميدالية البرونزية في بطولة دبي مصل شو، وفي 2022 أحرز ذهبية بطولة عجمان الدولية، وبرونزية آسيا في قرغيزيستان، تلاها في 2023، وهو العام الذي نال فيه كارت الاحتراف بعد فوزه بذهبية بطولة دبي مصل شو، إضافة إلى فضية البطولة الخليجية في مملكة البحرين وذهبية بطولة عجمان الدولية مجدداً، والمركز الخامس بطولة العالم بإسبانيا إلى جانب عدد كبير من الميداليات المحلية.



وأوضح بطل الإمارات، أن حبه لرياضة بناء الأجسام والشغف بالاستمرار فيها والاهتمام باللعبة والالتزام والانضباط كلها عناصر إيجابية ساعدته على الوصول للتتويج في البطولات الكبرى، تزامناً مع دعم لجنة المنتخبات في اتحاد بناء الأجسام التي يترأسها عضو مجلس الإدارة أحمد جوهر، والمدير الفني زويد سالمين، ما أوجد حالة مثالية لتحقيق الإنجازات، وجدد المهيري التعبير عن سعادته للفوز بالميدالية الفضية في بطولة بينوس كلاسيك، مؤكداً أنها عززت من شغفه ليقدم أفضل المستويات في البطولات المقبلة.