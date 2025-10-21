بدء العد التنازلي لانطلاق «ترايثلون تي 100» ضمن تحدي دبي للياقة البدنية 30X30



بدأ العد التنازلي رسمياً، إذ لم يتبقَّ سوى ثلاثة أسابيع على عودة الجولة العالمية لترايثلون T100 إلى دبي، ويتزايد الحماس لهذا الحدث الأبرز ضمن تحدي دبي للياقة البدنية 30×30، وستشهد البطولة مشاركة رياضيي النخبة، والمجتمعات المحلية، ومحبي اللياقة البدنية في مهرجان يبقى راسخاً في الذاكرة للرياضة والعافية والمجتمع لمدة أربعة أيام، حيث ستقام خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، بدعم من منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعلى إطلالة دبي الخلابة تستضيف نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من السباقات المصممة خصيصاً لجميع القدرات.



وستنطلق الفعاليات يوم الخميس 13 نوفمبر بسباق التتابع الثنائي «دواثلون»، وهو سباق جماعي للراغبين في خوض التحدي في فرق مكونة من شخصين أو ثلاثة، وترحب البطولة الجمعة 14 نوفمير بالرياضيين الصغار في سباق الأكواثون المدرسي على شاطئ جميرا 3، عند غروب الشمس، حيث تمتزج متعة الشاطئ وسباق السباحة والجري المصمم خصيصاً للأطفال، وسيكون يوم السبت 15 نوفمبر حافلاً بالأنشطة: حيث يقدم سباق السرعة «السبرينت» منافسات السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 20 كم، والجري لمسافة 5 كم لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة هذه الرياضة، بينما يعود السباق الموسيقي الممتع لمسافة 5 كم، مع إيقاعات نابضة وطاقة إيجابية.



وفي يوم الأحد 16 نوفمبر يتصدر ترايثلون T100 المشهد، حيث سيشهد تحدي التحمل لمسافة 100 كيلومتر «2 كيلومتر سباحة، 80 كيلومتر ركوب الدراجات الهوائية، 18 كيلومتراً جري» مشاركة محترفين عالميين وهواة متحمسين، وهم الذين سيبذلون أقصى جهدهم على مسار يبدأ من شواطئ جميرا الذهبية وصولاً إلى خط النهاية في مضمار «ميدان» على إطلالة برج خليفة الشامخ.