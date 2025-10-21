تألق لافت للاعبي ولاعبات الإمارات في دولية كرة الطاولة



انطلقت منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين اليوم الثلاثاء، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وذلك على صالة نادي شباب الأهلي بالممزر، وبمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة، ومن بينهم 32 لاعباً ولاعبة من الإمارات يمثلون المنتخب والأندية المحلية.



شهد اليوم الأول إثارة وندية كبيرتين في فئتي تحت 13 و17 سنة للأولاد والبنات، وسط مشاركة عدد من المصنفين الدوليين في الفئتين، على أن تتواصل المنافسات حتى الجمعة المقبل، وجاءت نتائج لاعبينا مبشرة في اليوم الافتتاحي، إذ تأهل راشد سعيد ومحمد المسيبي وناصر المري، إلى دور الـ 32 لفئة تحت 13 سنة للأولاد، بعدما تصدر كل منهم مجموعته، فيما تأهل عبدالرحمن العتبي، إلى دور الـ 62 بحلوله وصيفاً في مجموعته، وفي الفئة نفسها للبنات، تأهلت ميثاء القحطاني ومريم السويدي إلى دور الـ 62 بعد حلولهما في المركز الثاني ضمن مجموعتيهما.

كما شهدت هذه الفئة تأهل عدد من اللاعبين العرب البارزين، ومن بينهم السعوديان يوسف حنيفة وأحمد الخلاف، والبحرينيان أحمد البنا وسيد علوي، والأردني راكان الزعبي، والعراقي أنديا محمد، أما في فئة تحت 17 سنة للأولاد، فتأهل أحمد المسيبي وعلي الحواي إلى دور الـ 32 بعد تصدرهما المجموعتين 13 و10، بينما صعد يوسف الحواي إلى دور الـ 64.



وأكد حسن الزرعوني، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة مدير البطولة، أن نجاح النسخة الثالثة من الحدث، يمثل امتداداً لنجاحات النسختين الأولى والثانية، كما أن البطولة باتت معروفة عالمياً، ليس فقط لأنها معتمدة من الاتحاد الدولي، وأن هناك إشرافاً دولياً عليها، ولكن أيضاً لوجود نخبة من اللاعبين المصنفين من 26 دولة، ويكفي أن الاتحاد الدولي طلب تخفيض العدد إلى 265 لاعباً ولاعبة بعدما اقترب عدد المسجلين من 300 لاعب ولاعبة.

وأضاف أن مكاسب البطولة كثيرة على المستوى الفني والإداري من خلال استغلال إقامتها، والدفع بأكبر عدد من اللاعبين للاحتكاك مع مدارس قوية ومختلفة ما كانت تتوفر في أي معسكر.

وقال: «لم نعتمد فقط على لاعبي المنتخب، بل فتحنا الباب أمام الأندية للمشاركة بجانب وجود عدد من الحكام المواطنين الذين ندفع بهم في مثل هذه البطولات، وبات لديهم الخبرة الكافية في التعامل معها بينما النجاح التنظيمي يأتي دائماً بشهادة الوفود الذين يقدمون الشكر إلى اللجنة المنظمة وأيضاً الاتحاد الدولي للعبة، والإمارات سباقة في تنظيم البطولات والأحداث في كل الألعاب، ويكفي أن أي بطولة تحمل اسم الإمارات تتسابق عليها الدول للمشاركة فيها».

ونوه الزرعوني إلى أن هذه البطولة تأتي مع بداية دورة انتخابية جديدة للاتحاد، بعد الفوز بالتزكية من أجل استكمال ما بدأه الاتحاد في الدورة الماضية، وقال: «كانت مشاركتنا الأخيرة في البطولة العربية بالمغرب مثمرة، وحققنا 9 ميداليات ملونة في مختلف المراحل السنية، ولدينا استحقاقات مقبلة، وستكون بطولة التضامن الإسلامي بالسعودية الشهر المقبل آخر مشاركات عام 2025».