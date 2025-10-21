منتخب الرجبي خامس سلسلة سباعيات آسيا بسيريلانكا



اختتم منتخبنا الوطني للرجال مشاركته في بطولة سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، محققاً المركز الخامس بعد الجولة الثانية التي أقيمت على مدار يومين في العاصمة السيريلانكية كولومبو، بمشاركة 12 منتخباً في فئة الرجال ومثلها للسيدات، وحصل منتخب الرجال على 22 نقطة من الجولتين، منها 12 نقطة في جولة الصين و10 نقاط في جولة سيريلانكا، وجاء على رأس الترتيب منتخب هونج كونج برصيد 40 نقطة، يليه اليابان 36 نقطة، والصين ثالثاً برصيد 30 نقطة، بينما حلت سيريلانكا رابعاً بالرصيد نفسه.



في فئة السيدات حل منتخبنا الوطني في المركز السابع برصيد 14 نقطة، منها 8 نقاط في جولة الصين و6 نقاط في جولة سيريلانكا، بينما تصدرت اليابان الترتيب برصيد 40 نقطة، تلتها الصين 36 نقطة، ثم تايلاند وهونج كونج لكل منهما 30 نقطة، وكازاخستان 24 نقطة والهند 20 نقطة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، أن الوصول إلى المركز الخامس على مستوى الرجال والسابع في فئة السيدات ليس بالأمر السهل، مشيراً إلى تطور المنتخبات الآسيوية بشكل كبير خلال السنوات الماضية ومنتخبنا تفوق في الترتيب على منتخبات عريقة مثل تايلاند وماليزيا وسنغافورة وكوريا.



وأضاف أن المنتخبين دفعا بوجوه جديدة لأول مرة، إلى جانب غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة، وظروف العمل ما يجعل المكاسب الفنية لهذه المشاركة مهمة. وأوضح الزعابي أن مجلس الإدارة يتابع عن كثب كل تفاصيل عمل المنتخبات، مشيراً إلى أن النتائج ستناقش في الاجتماعات المقبلة للوصول إلى حلول تعزز مستوى المنتخبين وتضعهما في الصدارة مستقبلاً.