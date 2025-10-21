الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تشارك في مؤتمر «الأطراف العاشر» بباريس



أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها في أعمال الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف «COP10» للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي يُعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك برئاسة الدكتورة مي الجابر رئيس مجلس إدارة الوكالة، ورفيعة العويس نائب رئيس الوكالة، وعبدالله سباع العلي عضو مجلس الإدارة. يأتي هذا الاجتماع في مناسبة خاصة تصادف الذكرى العشرين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، والتي تمثل الإطار القانوني الدولي الذي يوحّد جهود الدول الأعضاء لمكافحة المنشطات وتعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في الرياضة.



وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن مشاركتها في المؤتمر تأتي في إطار التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة جميع أشكال المنشطات، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في الرياضة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الرياضيين وضمان بيئة رياضية نظيفة وآمنة.

وأكدت الدكتورة مي الجابر رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف العاشر تأتي تأكيداً على التزامها بمكافحة المنشطات في الرياضة، وتجسيداً لنهج الدولة في التعاون الإقليمي والدولي لحماية الرياضيين وصون القيم الأخلاقية في الرياضة.



وأضافت: تسعى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي إلى تعزيز حضور دولة الإمارات في الجهود الدولية المشتركة، والمساهمة في تطوير السياسات والممارسات التي تدعم النزاهة والشفافية في المجال الرياضي. وتواصل دولة الإمارات، من خلال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، دعمها المستمر لمبادرات اليونسكو والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تأكيداً على التزامها بمبادئ الرياضة النظيفة، والتنافس الشريف، والروح الرياضية في جميع المحافل.