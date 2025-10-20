رافائيل سانتوجا: «أكاديمية IFBB دبي» سباقة في طرح أحدث دورات اللياقة البدنية



أشاد الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالنجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB في الإمارات، مؤكداً أنها تسهم كثيراً في تطوير مستوى اللعبة ليس في الإمارات فحسب بل في كافة الدول الخليجية والعربية، وخاصة أنها من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي على مستوى العالم، واطلع رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، على التقارير الخاصة بالعام 2025، كذلك خطط العمل والدورات المقترحة للعام 2026، مثمناً خطوات الأكاديمية السباقة دوماً بإقامة أحدث الدورات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة مثل دورات أخصائي عضلات البطن، ودورات اللياقة الوظيفية، لتصبح الأكاديمية هي الأولى في إلقائها على المدربين واللاعبين.



جاء ذلك على هامش اللقاء في دبي، بحضور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، والعقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB في الإمارات والشرق الأوسط، والدكتور وليد عبدالكريم مدير عام الأكاديمية.

من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، لقاء رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، وهو الأمر الذي زاد من مسؤولية مجلس الإدارة في تقديم الأفضل من خلال دورات العام 2026 التدريبية المتقدمة والتي تسهم في تأهيل مدربي اللعبة بشكل احترافي، مثمناً أن دعم الاتحاد الدولي لمنظومة العمل بالأكاديمية، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح.