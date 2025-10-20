265 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة



تنطلق غداً الثلاثاء، منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، إحدى سلسلة بطولات الاتحاد الدولي، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وبدعم من مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها 265 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة، وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر الجاري، بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

وتقام البطولة في مسابقات، فردي تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنة للبنين والبنات، وزوجي المختلط تحت 15 و19 سنة، وعلى 10 طاولات إضافة إلى 8 طاولات للتدريب، وتنطلق المباريات يومياً الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

ويدير البطولة 26 حكماً دولياً من داخل وخارج الدولة، إضافة إلى الحكم العام للبطولة الألماني مايكل، وحكمين مساعدين، ويتواجد الغاني فرانسيس في البطولة، ممثلاً للاتحاد الدولي للعبة، فيما يتولى حسن الزرعوني منصب مدير البطولة.



من جانبه، رحب المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بالوفود المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين، والتي تشهد مشاركة قياسية من 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن عدد المشاركين في البطولة وصل إلى 292 لاعباً ولاعبة، إلا أن الاتحاد الدولي قام بتخفيض عدد المشاركين إلى 265 لاعباً ولاعبة، وهو ما يؤكد أن البطولة باتت محط أنظار عدد كبير من دول العالم.

وأضاف إن ازدياد عدد المشاركين في البطولة سنوياً يحفز الدول على الدفع بلاعبيها لاكتساب الخبرة واللعب مع مدارس فنية متعددة في اللعبة، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت قبلة للأحداث الرياضية الكبيرة، ودائماً ما تجذب الأبطال في كل البطولات كونها تملك الإمكانيات والخبرات التنظيمية والإدارية والفنية الكبيرة، وأيضاً المنشآت التي تمثل نقطة مضيئة في تنظيم البطولات. وأكد أن اسم الإمارات يكفي لهذا الإقبال الكبير، وخاصة أن البطولة تقام في دبي التي تملك سمعة عالمية من كافة النواحي، بجانب النجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية، وحديث اللاعبين الذين سبق لهم اللعب فيها، وكلها عوامل وضعت البطولة في صدارة البطولات الدولية لهذه المراحل السنية، إضافة إلى أن توقيت البطولة مميز وتدخل كمحطة إعداد قوية لبطولات أخرى.



ووجه الهاجري الشكر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي والداعمين للحدث وأيضاً رعاة البطولة، مؤكداً أن الاتحاد يعمل في اتجاه المراحل السنية والمكاسب الفنية في هذه البطولة كبيرة للاعبي الإمارات، وقال: «حرصنا على أن ندفع بأكبر عدد من اللاعبين، ووصلنا إلى 32 لاعباً من مختلف الأندية، وهو الحد الأقصى لأي دولة منظمة للبطولة، واحتكاك لاعبينا بهذه المدارس الفنية المختلفة أفضل من المعسكرات الخارجية، ونطمح إلى الاستفادة بشكل موسع من خلال المنافسة على الأدوار المتقدمة، وخاصة أن هناك لاعبين سبق لهم اللعب في أول نسختين للبطولة».

ووجه الهاجري الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأيضاً جميع العاملين في اللجان التنظيمية، مؤكداً أن نجاح البطولة في النسختين السابقتين يمثل مسؤولية على الجميع، وقال: «علينا أن نحرص دائماً على أن يحصد التنظيم العلامة الكاملة».