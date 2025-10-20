محمد بن سليم: جهود عالمية لمكافحة الإساءة الإلكترونية في الرياضة



أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، مؤسس مبادرة «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية»، أن دعم اتحاد باريس لكرة السلة لتحالف «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» (UAOA) يمثل دفعة قوية أخرى للجهود العالمية لمكافحة الضرر الناتج عن الإساءة الإلكترونية في الرياضة، خصوصاً أن اتحاد باريس لكرة السلة يدعم المشاريع المرتبطة بالرياضة والتعليم والصحة النفسية والبيئة والتضامن، ما يجعله شريكاً مثالياً لتحالف «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية».



وأضاف محمد بن سليم: «للرياضة قدرة على توحيد وإلهام وتشكيل القيم. وللحفاظ على هذه النزاهة، يجب علينا القضاء على الإساءة الإلكترونية وضمان بقاء الاحترام في قلب كل رياضة، ومن خلال تحالف «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية»، نبني حركة عالمية لحماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الأذى الرقمي، ودعم الصحة النفسية في جميع الرياضات، وأثمن اتحاد باريس لكرة السلة لوقوفهم إلى جانبنا في سبيل صون الاحترام والشمول والإنصاف داخل الملاعب وخارجها».



ووقع اتحاد باريس لكرة السلة ميثاق «متحدون ضد الإساءة الإلكترونية» خلال مباراة كرة سلة مخصصة تم تنظيمها ضمن فعاليات أسابيع معلومات الصحة النفسية في فرنسا، لتؤكد بذلك التزامها بتوفير بيئة آمنة ومحترمة للشباب، وهي قضية جوهرية في العصر الرقمي. كما استضافت ورش عمل وفعاليات لتزويد الرياضيين الشباب بأدوات تمكنهم من إدارة التوتر والقلق وتحسين أدائهم بشكل أفضل.