«العين للشطرنج والألعاب الذهنية» بطلاً للدوري العام للسيدات



توّج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطلاً لبطولة الدوري العام للسيدات لعام 2025، بعد أداء استثنائي وهيمنة مطلقة على مجريات المنافسة، محققاً الفوز في جميع المباريات ذهاباً وإياباً على جميع أندية الدولة المشاركة بالبطولة دون أي خسارة أو تعادل ليحصد اللقب التاريخي بالعلامة الكاملة بجدارة واستحقاق في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة يؤكد به تفوقه على الساحة النسائية للشطرنج الإماراتي.

استهل نادي العين مشواره بانتصار مستحق على نادي أبوظبي بنتيجة 4–2 واستكمل انتصاراته في مشواره نحو اللقب بالفوز جميع الجولات اختتمت بالفوز على الشارقة بنتيجة بنتيجة 6–0، ثم على نادي دبي بنتيجة 5–1، ليؤكد هيمنته المطلقة ويحرز اللقب بالعلامة الكاملة دون أي تعادل أو خسارة.



وقدمت لاعبات الفريق العيناوي أداءً بطولياً استثنائياً اتسم بالانسجام والروح القتالية العالية، حيث مثلت الفريق بطلتنا العالمية المهندسة وافية درويش المعمري بطلة الإمارات وآسيا للشطرنج الخاطف والأستاذة الدولية الفرنسية سيسيل هاوسرنِت بطلة فرنسا وأوروبا والدكتورة وديمة الكلباني وزينب درويش المعمري إلى جانب موزة ناصر الشامسي وشيخة عبدالله المريخي وشيخة ناصر الشامسي، اللواتي قدمن نموذجاً مشرفاً للاحتراف والانضباط داخل وخارج الرقعة كما ضم الفريق الأستاذة الدولية منى الهرمودي والمهندسة موزة المنصوري واللاعبة أمل فاضل الشامسي.



وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: «نهدي التتويج الغالي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وإلى جمهور نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية». وأضاف: «فوزنا بجميع المباريات دون أي خسارة يعكس قوة منظومتنا واستراتيجيتنا في تطوير المواهب النسائية ودعمها للارتقاء بمستوى الشطرنج الإماراتي».



من جانبه، أكد هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن الإنجاز نتيجة طبيعية للخبرات المتراكمة والجهود المبذولة للاعبات مع المدرب تحت إشراف الإدارة الفنية، وهي ثمرة تعاون أعضاء مجلس الإدارة وتناغمه مع فريق العمل التنفيذي بالنادي، مشيداً بجهود مجلس أبوظبي الرياضي وكافة إداراته التي تعمل جاهداً على تلبية الاحتياجات الممكنة للنادي وتذليل العقبات أمامه في تأدية رسالته، مؤكداً أن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ينافس نفسه وسيعزز دوره الريادي وسيضيف المزيد من الإنجازات الإقليمية والدولية في الفترة المقبلة في مجالات مختلفة.