الشارقة يتوج بلقب الدوري العام للشطرنج



توج نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالدوري العام للشطرنج للرجال بعد انتهاء الجولة الأخيرة والتي نظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وشهدت الجولة الأخيرة منافسة قوية بين 3 أندية للفوز باللقب وهي الشارقة ودبي للشطرنج والفجيرة للشطرنج، وبهذا الفوز يشارك نادي الشارقة في بطولة الأندية العربية بصفته بطل الدوري طبقاً للوائح.

ونجح نادي الشارقة في حسم الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما جاء نادي دبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ونادي الفجيرة في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، متساوياً مع أبوظبي الرابع بالرصيد نفسه، وجاءت أكاديمية الشارقة في المركز الخامس برصيد نقطتين وأكاديمية ادفانسد للشطرنج في المركز السادس من دون رصيد.



وشهدت الجولة الأخيرة فوز الشارقة على الفجيرة بنتيجة 4 ـ 2، وقاد الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن ومعه عمر نعمان وعبدالرحمن الطاهر وراشد الحمادي وزايد الطاهر ويحيى الكف، وجاءت المواجهة مثيرة وشهدت 4 تعادلات، فيما فاز سالم عبدالرحمن على إيجور وعمر نعمان على عمار السدراني، فيما نجح فريق أبوظبي في الفوز على دبي للشطرنج 4.5 مقابل 1.5 نقطة.

كان نادي الشارقة قد حقق الفوز على أكاديمية الشارقة في الجولة الأولى بنتيجة 6 ـ 0، وتعادل مع دبي في الجولة الثانية بنتيجة 3 ـ 3، وفاز في الجولة الثالثة على أكاديمية ادفانسد 6 ـ 0، وفي الجولة الرابعة نجح في الفوز على نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب النارية بنتيجة 5 ـ 1.



وشهدت بطولة الدوري في نسختها هذا الموسم مشاركة الأكاديميات للمرة الأولى، ونجحت مبادرة إشراك اللاعبين الناشئين تحت 14 سنة في دوري الرجال بجانب مشاركة المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين، الذي شارك مع فريق الشارقة في جولتي دبي وأبوظبي والثاني عربياً في البطولة، وقاد المباريات عدد من الحكام الشباب الذين دفع بهم الاتحاد وهو ما يكشف عن الجيل الجديد من الحكام الواعدين، حيث ترأس الحكم الدولي ماجد العبدولي لجنة حكام البطولة، والحكم الدولي عبدالله علي نائب الرئيس، والحكام نواف المنصوري ومنال الحمادي وخالد الطاهر وسلطان فريد وسارة العيدروس وجمال قاسم.